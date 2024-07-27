利奧坊．壹隅雙會所提供逾20項設施 日本池泉迴遊式庭園為靈感｜多圖有片

恒基地產(012)旗下大角咀新盤「利奧坊．壹隅」自設雙會所「CLUB QUINN」，連園林空間面積逾2.3萬方呎，由兩大日本殿堂級設計師SUPER POTATO及石原和幸精心打造，靈感源於日本池泉迴遊式庭園，以水鏡為中心，運用樹、苔、岩等自然材質營造獨特空間，住戶可慢步細賞空間變化，感受設計師的匠心巧思。

「CLUB QUINN」提供逾20項多元化設施，2樓設施包括宴會廳「池隅」、多元 活動空間「隅作坊」、BBQ區及休閒雅座等，供住戶與親友共渡珍貴時光，以及舉辦各類型活動。28樓最頂層及天台為系內首個天際會所，設無邊際泳池「浮游天際」、Jacuzzi 「天隅池」及健身室「魄動坊」等，讓住戶邊暢泳健身，邊俯瞰醉人維港景色，獨享繁華都會中的休閒空間，全方位放鬆身心。