利奧坊．壹隅雙會所提供逾20項設施 日本池泉迴遊式庭園為靈感｜多圖有片

會所引入多個藝術作品

「利奧坊‧壹隅」延續西九藝綠潮都的理念,引入多個獨具匠心的藝術作品,打造一個洋溢時尚與前衛氣息的理想居所。一踏入住宅入口,首先映入眼簾的有逾14米高的LED藝術幕牆,由設計師Jervis Chua以逾28,000顆LED精心打造,配合影片的動態播放,日夜展現不同風采,散發濃厚藝文氣息。2樓會所入口則展示由英國著名藝術家JULIAN OPIE設計的《Faime and Shaida Walking》,透過他最擅長的極簡線性圖像展現行走中的肖像,引領住戶走進充滿藝綠氛圍的會所。而於28樓會所,中國當代藝術家徐戈的《Man in the moon》將科技與藝術美學融入機械動態藝術品,為會所增添時尚玩味氣息。