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地產
2024-07-27 10:00:00

利奧坊．壹隅雙會所提供逾20項設施 日本池泉迴遊式庭園為靈感｜多圖有片

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利奧坊．壹隅雙會所提供逾20項設施 日本池泉迴遊式庭園為靈感｜多圖有片

利奧坊．壹隅雙會所提供逾20項設施 日本池泉迴遊式庭園為靈感｜多圖有片

恒基地產(012)旗下大角咀新盤「利奧坊．壹隅」自設雙會所「CLUB QUINN，連園林空間面積逾2.3萬方呎，由兩大日本殿堂級設計師SUPER POTATO及石原和幸精心打造，靈感源於日本池泉迴遊式庭園，以水鏡為中心，運用樹、苔、岩等自然材質營造獨特空間，住戶可慢步細賞空間變化，感受設計師的匠心巧思。

CLUB QUINN提供逾20項多元化設施，2樓設施包括宴會廳池隅、多元 活動空間隅作坊BBQ區及休閒雅座等，供住戶與親友共渡珍貴時光，以及舉辦各類型活動。28樓最頂層及天台為系內首個天際會所，設無邊際泳池浮游天際Jacuzzi 天隅池及健身室魄動坊等，讓住戶邊暢泳健身，邊俯瞰醉人維港景色，獨享繁華都會中的休閒空間，全方位放鬆身心。

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會所引入多個藝術作品

利奧坊‧壹隅延續西九藝綠潮都的理念，引入多個獨具匠心的藝術作品，打造一個洋溢時尚與前衛氣息的理想居所。一踏入住宅入口，首先映入眼簾的有逾14米高的LED藝術幕牆，由設計師Jervis Chua以逾28,000LED精心打造，配合影片的動態播放，日夜展現不同風采，散發濃厚藝文氣息。2樓會所入口則展示由英國著名藝術家JULIAN OPIE設計的《Faime and Shaida Walking》，透過他最擅長的極簡線性圖像展現行走中的肖像，引領住戶走進充滿藝綠氛圍的會所。而於28樓會所，中國當代藝術家徐戈的《Man in the moon》將科技與藝術美學融入機械動態藝術品，為會所增添時尚玩味氣息。

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會所亦精心設置多項大型綠藝裝置，香港著名花藝師鄭蘶以苔蘚打造的綠藝魔術車突破傳統花藝設計框架，而隅聚所的玻璃中樹綠椿則以玻璃櫥窗展示大樹貫頂，同時引進自然光，為室內會所注入活力。此外，會所連園林更裁種超過60種的植物種類，不但豐富生物多樣性，也為住戶帶來多彩的園林休閒空間。

即睇大角咀利奧坊．壹隅最新資訊 (House730)