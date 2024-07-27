利奧坊．壹隅雙會所提供逾20項設施 日本池泉迴遊式庭園為靈感｜多圖有片

恒基地產(012)旗下大角咀新盤「利奧坊．壹隅」自設雙會所「CLUB QUINN」，連園林空間面積逾2.3萬方呎，由兩大日本殿堂級設計師SUPER POTATO及石原和幸精心打造，靈感源於日本池泉迴遊式庭園，以水鏡為中心，運用樹、苔、岩等自然材質營造獨特空間，住戶可慢步細賞空間變化，感受設計師的匠心巧思。
「CLUB QUINN」提供逾20項多元化設施，2樓設施包括宴會廳「池隅」、多元 活動空間「隅作坊」、BBQ區及休閒雅座等，供住戶與親友共渡珍貴時光，以及舉辦各類型活動。28樓最頂層及天台為系內首個天際會所，設無邊際泳池「浮游天際」、Jacuzzi 「天隅池」及健身室「魄動坊」等，讓住戶邊暢泳健身，邊俯瞰醉人維港景色，獨享繁華都會中的休閒空間，全方位放鬆身心。
會所引入多個藝術作品
「利奧坊‧壹隅」延續西九藝綠潮都的理念，引入多個獨具匠心的藝術作品，打造一個洋溢時尚與前衛氣息的理想居所。一踏入住宅入口，首先映入眼簾的有逾14米高的LED藝術幕牆，由設計師Jervis Chua以逾28,000顆LED精心打造，配合影片的動態播放，日夜展現不同風采，散發濃厚藝文氣息。2樓會所入口則展示由英國著名藝術家JULIAN OPIE設計的《Faime and Shaida Walking》，透過他最擅長的極簡線性圖像展現行走中的肖像，引領住戶走進充滿藝綠氛圍的會所。而於28樓會所，中國當代藝術家徐戈的《Man in the moon》將科技與藝術美學融入機械動態藝術品，為會所增添時尚玩味氣息。
會所亦精心設置多項大型綠藝裝置，香港著名花藝師鄭蘶以苔蘚打造的「綠藝魔術車」突破傳統花藝設計框架，而「隅聚所」的玻璃中樹「綠椿」則以玻璃櫥窗展示大樹貫頂，同時引進自然光，為室內會所注入活力。此外，會所連園林更裁種超過60種的植物種類，不但豐富生物多樣性，也為住戶帶來多彩的園林休閒空間。