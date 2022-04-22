利奧坊 ‧ 壹隅｜大玩日系feel 設智能家居 擁雙會所

恒基地產(012)發展的大型市區重建項目「利奧坊」系列分七期發展，歷經多年，為這個西九地區注入年輕活力，配合附近港鐵東涌綫奧運站，搖身一變坐擁往返港九的便捷交通樞紐，提供市區新選擇。第四期利奧坊．壹隅(The Quinn‧Square Mile)更是最近奧運站和最臨海，兼有系內最大規模及首個雙會所作賣點，示範單位曝光後，昨亦推出首張價單，入場費低於五球，料第五波新冠肺炎疫情後，成搶閘市區新盤。(陳奕釗、夏家朗攝)
作為旗艦級項目，發展商恒地為該項目中文命名「壹隅」特有寓意，「壹」即「一期一會」，恍如日本茶道將每次茶聚看成難得的機緣，凸顯項目獨一無二，而「隅」可解作「海隅」， 位處臨海一角，而日文漢字同樣指一角，正好配合項目的日系設計主題。至於英文名「The Quinn」取自 Quintessential，意指優秀非凡，與中文名稱匹配。
首推123伙 499.5萬入場
利奧坊‧壹隅位於大角咀，由2座住宅大樓組成以蝴蝶形布局，提供614伙，設開放式至三房，不難滿足單身貴族、兩小口，甚至大家庭等不同需要。項目預計關鍵日期為2024年5月29日。該盤昨率先公布首張價單共推123伙，包括兩房9伙、一房100伙及開放式14伙，折實售價由499.516萬至907.382萬元，折實呎價22,745至26,790元，折實平均呎價23,928元，較第三期利奧坊．曦岸2020年5月首批開售時平均呎價低約1.4%。是次最低呎價為2座8樓N室一房單位，實用面積259方呎，折實售價589.098萬元，折實呎價22,745元。最低售價499.516萬元，為2座8樓D室，實用面積208方呎，開放式單位，折實呎價24,015元。
日本殿堂設計師手筆 天台無邊際泳池
作為藝綠潮都，會所「CLUB QUINN」由兩大日本殿堂級設計師Super Potato及石原和幸設計，靈感源自日本池泉迴遊式庭園，相信吸引「日本控」喜愛，在繁囂鬧市中可享受寧靜空間。而雙會所設計連園林空間，面積逾2.3萬方呎。會所提供宴會廳、多元活動空間、BBQ及休閒雅座等。最震撼莫過於位處項目28樓最頂層及天台，為系內首個天際空中會所，提供無邊際泳池及健身室等，運動後可以享受維港景色，放鬆身心。
系內最靠近奧運站 一條天橋直達
利奧坊．壹隅最大賣點自然是佔盡地理優勢，屬系內最靠近奧運站，由旁邊天橋前往只需2、3分鐘，只需乘1個站便可直達西九龍，前往中環金融區亦只不過是兩個站，乘車往南昌站，便可輕鬆連接屯馬綫，往返新界東西兩邊。如果選擇其他交通工具，距項目不遠的滙豐中心地下已設小巴和巴士站，可以前往旺角和觀塘等地。至於車主也可以在項目附近找到兩個油站，而且西九龍走廊等幹線提供更便捷的點對點駕駛享受。「利奧坊」系列設有商場，主打特色食店，由泰國菜、西餐，以至廚師發辦(Omakase)也有供應。由於區內正轉型，部分店舖已蛻變為具有不同個性的文青咖啡店，吸引不少年輕人來打卡，建立起一種藝術氛圍。當然，很多傳統食店繼續為街坊服務，可以發掘美食。要購物消閒，只是一橋之隔的奧海城商場相信可以滿足大部分需求，如果喜歡入廚煮幾味，不妨前往大角咀街市採購新鮮食材。
利奧坊 ‧ 壹隅檔案
‧地點─深旺道 5 號
‧單位總數─614伙
‧住宅大樓─2座
‧單位間隔─開放式、一房、兩房、三房
‧單位實用面積─184至800方呎
‧住宅車位─29個
‧校網─32小學校網
油尖旺區中學校網
‧入伙期─2024年5月29日
‧示範單位地址─尖沙咀美麗華廣場1期B1
‧發展商─恒基地產