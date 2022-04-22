利奧坊 ‧ 壹隅｜大玩日系feel 設智能家居 擁雙會所

恒基地產(012)發展的大型市區重建項目「利奧坊」系列分七期發展，歷經多年，為這個西九地區注入年輕活力，配合附近港鐵東涌綫奧運站，搖身一變坐擁往返港九的便捷交通樞紐，提供市區新選擇。第四期利奧坊．壹隅(The Quinn‧Square Mile)更是最近奧運站和最臨海，兼有系內最大規模及首個雙會所作賣點，示範單位曝光後，昨亦推出首張價單，入場費低於五球，料第五波新冠肺炎疫情後，成搶閘市區新盤。(陳奕釗、夏家朗攝)

作為旗艦級項目，發展商恒地為該項目中文命名「壹隅」特有寓意，「壹」即「一期一會」，恍如日本茶道將每次茶聚看成難得的機緣，凸顯項目獨一無二，而「隅」可解作「海隅」， 位處臨海一角，而日文漢字同樣指一角，正好配合項目的日系設計主題。至於英文名「The Quinn」取自 Quintessential，意指優秀非凡，與中文名稱匹配。

首推123伙 499.5萬入場

利奧坊‧壹隅位於大角咀，由2座住宅大樓組成以蝴蝶形布局，提供614伙，設開放式至三房，不難滿足單身貴族、兩小口，甚至大家庭等不同需要。項目預計關鍵日期為2024年5月29日。該盤昨率先公布首張價單共推123伙，包括兩房9伙、一房100伙及開放式14伙，折實售價由499.516萬至907.382萬元，折實呎價22,745至26,790元，折實平均呎價23,928元，較第三期利奧坊．曦岸2020年5月首批開售時平均呎價低約1.4%。是次最低呎價為2座8樓N室一房單位，實用面積259方呎，折實售價589.098萬元，折實呎價22,745元。最低售價499.516萬元，為2座8樓D室，實用面積208方呎，開放式單位，折實呎價24,015元。