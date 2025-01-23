利奧坊．首隅加推新價單 下周一起發售10伙 最平464.5萬｜大角咀新盤

新盤趕春節前加推單位發售，恒基地產(012)旗下大角咀「利奧坊．首隅」今日(23日)加推5號價單，共涉25伙，均為一房戶型，實用面積由259至285方呎，折實價464.5萬元起，折實呎價17,934元起。
恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，「利奧坊‧首隅」新價單訂價由504.9萬至638.2萬元，呎價介乎19,494元至23,919元；扣除最高折扣8%後，折實價由464.5萬至587.14萬元，折實呎價介乎17,934元至22,005元。
項目同日上載最新銷售安排，加推10伙於下周一(27日)發售，均為5號價單單位，實用面積由259至285方呎，折實價由464.5萬至587.14萬元，折實呎價介乎17,934元至22,005元。售價及呎價最低單位均為6樓B室，實用面積259方呎。
增新春優惠 買家最高獲贈16000元
另外，「利奧坊．首隅」新增蛇年新春優惠，於1月27日至2月28日期間，買家購買「利奧坊‧首隅」指定一房或兩房一手住宅單位，即可獲贈「新春大利是」優惠，金額由12,000元至16,000元不等。
據悉，「利奧坊‧首隅」至今累售100伙，套現約5.8億元；「利奧坊」系列至今售出逾2,100伙，套現逾130億元。
「利奧坊．首隅」位於嘉善街1號，屬單幢式設計，提供234伙，單位實用面積介乎214至544方呎，戶型涵蓋一房至三房，當中一房佔164伙或約70%；另設平台或天際特色單位；項目預計關鍵日期為2025年6月10日。