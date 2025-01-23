利奧坊．首隅加推新價單 下周一起發售10伙 最平464.5萬｜大角咀新盤

新盤趕春節前加推單位發售，恒基地產(012)旗下大角咀「利奧坊．首隅」今日(23日)加推5號價單，共涉25伙，均為一房戶型，實用面積由259至285方呎，折實價464.5萬元起，折實呎價17,934元起。

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，「利奧坊‧首隅」新價單訂價由504.9萬至638.2萬元，呎價介乎19,494元至23,919元；扣除最高折扣8%後，折實價由464.5萬至587.14萬元，折實呎價介乎17,934元至22,005元。

項目同日上載最新銷售安排，加推10伙於下周一(27日)發售，均為5號價單單位，實用面積由259至285方呎，折實價由464.5萬至587.14萬元，折實呎價介乎17,934元至22,005元。售價及呎價最低單位均為6樓B室，實用面積259方呎。