一手氣氛轉趨熱鬧，恒基地產(012)旗下大角咀「利奧坊．首隅」今日(9日)加推第4號價單，涉及26伙。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，新價單包括18伙兩房及8伙一房單位，實用面積由260至353方呎，價單定價由494.2萬至812.2萬元，呎價介乎19,008元至24,316元。扣除最高折扣8%後，單位折實售價由454.66萬至747.22萬元，折實呎價介乎17,487元至22,371元。

韓家輝指，項目同日上載全新銷售安排，推出12伙於下周日(14日)發售，當中包括9伙兩房及3伙一房單位，實用面積由260至353方呎。價單定價由494.2萬至812.2萬元，呎價介乎19,008元至23,008元。扣除最高折扣8%後，單位折實售價由454.66萬至747.22萬元，折實呎價介乎17,487元至21,168元。