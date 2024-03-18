利奧坊‧首隅原價加推 折實價472萬起 周五首輪發售68伙｜大角咀新盤

恒基地產(012)旗下大角咀「利奧坊‧首隅 」周一(18日)加推2號價單，涉及25伙，包括17伙一房及8伙兩房，實用面積介乎252至353方呎。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝稱，撇除景觀樓層等因素，是次屬原價加推。

該25伙價單定價由514萬至724.7萬元，呎價介乎18,897元至22,267元。扣除最高8%折扣，折實價472.88萬至666.72萬元，折實呎價17,385至20,486元。最低售價及呎價單位同為6樓J室，實用面積272方呎，一房間隔。

周四晚上 7 時截票

發展商同步落實首輪銷售安排，將於本周五(22日)發售68伙，將於周四(21日)晚上7時截票。首輪發售單位包括22伙兩房及46伙一房，實用面積介乎252至353方呎。價單定價由475.4萬至797.1萬元，呎價介乎18,510元至23,463元。扣除最高8%折扣，單位折實售價由437.36萬至733.33萬元，折實呎價介乎17,029元至21,586元。