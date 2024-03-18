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地產
2024-03-18 21:22:37

利奧坊‧首隅原價加推 折實價472萬起 周五首輪發售68伙｜大角咀新盤

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利奧坊‧首隅原價加推 折實價472萬起 周五首輪發售68伙｜大角咀新盤

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝(右)稱，撇除景觀樓層等因素，是次屬原價加推。

恒基地產(012)旗下大角咀「利奧坊‧首隅 」周一(18)加推2號價單，涉及25伙，包括17伙一房及8伙兩房，實用面積介乎252353方呎。恒基物業代理董事及營業()部總經理韓家輝稱，撇除景觀樓層等因素，是次屬原價加推。

25伙價單定價由514萬至724.7萬元，呎價介乎18,897元至22,267元。扣除最高8%折扣，折實價472.88萬至666.72萬元，折實呎價17,38520,486元。最低售價及呎價單位同為6J室，實用面積272方呎，一房間隔。

周四晚上7時截票

發展商同步落實首輪銷售安排，將於本周五(22)發售68伙，將於周四(21)晚上7時截票。首輪發售單位包括22伙兩房及46伙一房，實用面積介乎252353方呎。價單定價由475.4萬至797.1萬元，呎價介乎18,510元至23,463元。扣除最高8%折扣，單位折實售價由437.36萬至733.33萬元，折實呎價介乎17,029元至21,586元。

首輪銷售總值逾4億元

最低售價單位為6E室，實用面積252方呎，一房間隔，折實售價437.36萬元，折實呎價17,356元。首輪銷售的68伙以定價計總值逾4億元，折實價計則總值約3.8億元。

「利奧坊．首隅」位於嘉善街1號，屬單幢式設計，提供234伙，單位實用面積介乎214544方呎，戶型涵蓋一房至三房，當中一房佔164伙或約70%；另設平台或天際特色單位；項目預計關鍵日期為2025610日。

 

 

即睇利奧坊．首隅最新資訊 (House730)

 

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