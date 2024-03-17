利奧坊．首隅周末錄逾4000人參觀示位 最快周初公布銷售安排｜大角咀新盤

恒基地產(012)大角咀「利奧坊」第5期「利奧坊．首隅」上周五(15日)公布首張價單，涉及60伙，提供最高8%折扣，折實售價由437.36萬元起，折實呎價由17,029元起，折實平均呎價18,888元。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，首個周末對外開放項目示範單位，參觀人數錄得逾4,000人，當中不少為年輕家庭及投資收租客，最快本周初公布銷售安排。

「利奧坊．首隅」首張價單包括42伙一房及18伙兩房，實用面積介乎252至353方呎，價單售價由475.4萬至797.1萬元，呎價介乎18,510元至23,463元。扣除最高8%折扣後，單位折實售價由437.36萬至733.33萬元，折實呎價介乎17,029元至21,586元。

「利奧坊．首隅」屬單幢式設計，提供234伙，單位實用面積介乎214至544方呎，戶型涵蓋一房至三房，當中一房佔164伙或約70%；另設平台或天際特色單位；項目預計關鍵日期為2025年6月10日。