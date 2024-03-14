利奧坊．首隅引入兩藝術品展現自然美學 周末公布首張價單｜大角咀新盤

恒基地產(012)大角咀「利奧坊」第5期「利奧坊．首隅」推盤在即，將於周末公布首張價單，首批料不少於50伙，發展商今日(14日)展開軟銷工作。恒基物業代理營業(二)部副總經理李菲茹表示，項目以自然與建築和諧共生的設計理念打造綠州居所，挑選自然題材的藝術裝置，引入由兩大知名藝術家日本花藝家東信及羅馬尼亞視覺藝術家 Andreea Braescu 的作品，分別於住宅入口大堂及會所展示。
李菲茹指，項目住宅入口大堂放置由東信創作的 Paludarium 系列第7代「Paludarium MASASHI」。Paludarium系列靈感來自19世紀英國為了將植物保存並運到澳洲而製造的玻璃容器，東信結合現代化的科學技術，將這段植物與花卉歷史重新演繹，創作出 Paludarium 系列，以橫倒式的圓筒形設計，結合滴水供水系統、噴霧機及加熱器等，調節內部溫度及濕度，內置喇叭為盆景播放音樂，營造適合植物生長的生態圈，以維持盆景在最佳狀況，讓人在不受環境因素影響下欣賞植物，成為活生生的「Living Art」。
會所裝置陶瓷燈光雕塑
恒基物業代理營業(二)部副總經理倫國新表示，來自羅馬尼亞的視覺藝術家 Andreea Braescu，擅長以瓷器創作燈光雕塑，抒寫自然共生的藝術，曾為酒店、私人大宅，甚至阿布達比的皇宮注入藝術美學。項目引入 AndreeaBraescu 的燈光雕塑「Ginkgo 273」，以象徵生命力的銀杏為靈感，結合光學及陶藝，以光影延綿會所休閒雅座，展現大自然動態美學。
「利奧坊．首隅」預計關鍵日期為2025年6月10日，項目備有雙會所「首隅會」(Gateway Club)，會所連園林空間逾11,900方呎，由項目兩大設計「千葉之庭」及「天空之森」組成，提供17項多元化設施，包括健身室、瑜珈場地、吊床、BBQ及休閒雅座等，其中位於2樓的「互動球樂 MultiBall Interactive Zone」首次由德國引入到「利奧坊」系列會所，提供沉浸式的足球、網球及乒乓球等球類活動體驗，住戶更可隨意揀選不同多元智能互動遊戲。