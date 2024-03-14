利奧坊．首隅引入兩藝術品展現自然美學 周末公布首張價單｜大角咀新盤

恒基地產(012)大角咀「利奧坊」第5期「利奧坊．首隅」推盤在即，將於周末公布首張價單，首批料不少於50伙，發展商今日(14日)展開軟銷工作。恒基物業代理營業(二)部副總經理李菲茹表示，項目以自然與建築和諧共生的設計理念打造綠州居所，挑選自然題材的藝術裝置，引入由兩大知名藝術家日本花藝家東信及羅馬尼亞視覺藝術家 Andreea Braescu 的作品，分別於住宅入口大堂及會所展示。

李菲茹指，項目住宅入口大堂放置由東信創作的 Paludarium 系列第7代「Paludarium MASASHI」。Paludarium系列靈感來自19世紀英國為了將植物保存並運到澳洲而製造的玻璃容器，東信結合現代化的科學技術，將這段植物與花卉歷史重新演繹，創作出 Paludarium 系列，以橫倒式的圓筒形設計，結合滴水供水系統、噴霧機及加熱器等，調節內部溫度及濕度，內置喇叭為盆景播放音樂，營造適合植物生長的生態圈，以維持盆景在最佳狀況，讓人在不受環境因素影響下欣賞植物，成為活生生的「Living Art」。