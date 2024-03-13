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地產
2024-03-13 15:58:54

利奧坊．首隅最快周末開價 設一房及兩房示範單位(有片)｜大角咀新盤

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利奧坊．首隅最快周末開價 設一房及兩房示範單位(有片)｜大角咀新盤

「利奧坊．首隅」周三(13日)公布售樓說明書，圖左為韓家輝，右為李菲茹。(林俊源攝)

恒基地產(012)大角咀「利奧坊」第5期「利奧坊．首隅」周三(13)公布售樓說明書，恒基物業代理董事及營業()部總經理韓家輝表示，項目最快本周末公布首張價單，首批涉不少於項目兩成單位。

韓家輝稱，「利奧坊．首隅」提供234伙，當中一房佔164伙或約70%，實用面積由252322方呎；兩房涉56伙或約24%，實用面積由322353方呎；平台特色戶設11伙或約6%，實用面積由214322方呎，連57157方呎平台，當中9伙為一房，2伙為兩房間隔；天際特色戶提供3伙，實用面積282544方呎，連36312方呎平台及181426方呎天台，當中1伙為一房，2伙為三房間隔。

他補充，第2期「利奧坊．凱岸」及第3期「利奧坊．曦岸」近期平均成交呎價介乎約1.8萬至1.9萬元；而第4期「利奧坊．壹隅」近期平均成交呎價則介乎約2.1萬至2.2萬元。

設兩個交樓標準示範單位

恒基物業代理營業()部副總經理李菲茹指，「利奧坊．首隅」設有兩個交樓標準示範單位，涵蓋一房及兩房間隔，其中兩房單位以22D室為藍本搭建，實用面積353方呎，項目兩房單位特設日本Doshisha智能二合一環保扇燈，提供照明及調節順逆風功能。至於一房單位以22A室為藍本搭建，實用面積285方呎，客飯廳牆身採用自然簡約的牆紙。上述兩個單位與層之間高度約3.5米，空間感十足。她透露，示範單位最快本周五(15)開放予公眾參觀。

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「利奧坊．首隅」預計關鍵日期為2025年6月10日，項目備有雙會所「首隅會」(Gateway Club)，會所連園林空間逾11,900方呎，由項目兩大設計「千葉之庭」及「天空之森」組成，提供17項多元化設施，包括健身室、瑜珈場地、吊床、BBQ及休閒雅座等，其中位於2樓的「互動球樂 MultiBall Interactive Zone」首次由德國引入到「利奧坊」系列會所，提供沉浸式的足球、網球及乒乓球等球類活動體驗，住戶更可隨意揀選不同多元智能互動遊戲。

即睇利奧坊．首隅最新資訊 (House730)

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