利奧坊．首隅最快周末開價 設一房及兩房示範單位(有片)｜大角咀新盤

恒基地產(012)大角咀「利奧坊」第5期「利奧坊．首隅」周三(13日)公布售樓說明書，恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，項目最快本周末公布首張價單，首批涉不少於項目兩成單位。 韓家輝稱，「利奧坊．首隅」提供234伙，當中一房佔164伙或約70%，實用面積由252至322方呎；兩房涉56伙或約24%，實用面積由322至353方呎；平台特色戶設11伙或約6%，實用面積由214至322方呎，連57至157方呎平台，當中9伙為一房，2伙為兩房間隔；天際特色戶提供3伙，實用面積282至544方呎，連36至312方呎平台及181至426方呎天台，當中1伙為一房，2伙為三房間隔。

他補充，第2期「利奧坊．凱岸」及第3期「利奧坊．曦岸」近期平均成交呎價介乎約1.8萬至1.9萬元；而第4期「利奧坊．壹隅」近期平均成交呎價則介乎約2.1萬至2.2萬元。