利奧坊．首隅短期內開價 最快周末開放示範單位｜大角咀新盤

市區全新盤加入一手戰場，恒基地產(012)大角咀「利奧坊．首隅」今日(12日)公布項目模型及會所設施。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，項目兩個示範單位日內率先開放予傳媒參觀，最快本周末開放予公眾參觀，短期內公布首張價單，定價會參考「利奧坊」系列造價及旺角區新盤開價，預計月內有機會開售。 撤辣迄今累售逾 800 伙 韓家輝指，「利奧坊」系列共分為7期發展，首4期已售出約94%單位，套現約120億元，現僅餘約120伙待售。他透露，「利奧坊」第4期「利奧坊．壹隅」預計今年下半年入伙，目前平均成交呎價約2.2萬元。至於集團由撤辣(2月28日)迄今累售逾800伙，佔市場交投約45%，套現約50億元。

恒基物業代理營業(二)部副總經理李菲茹稱，「利奧坊．首隅」共設234伙，涵蓋一至三房間隔，一房標準單位164伙、兩房標準單位56伙，以及14伙特色戶，預計關鍵日期為2025年6月10日。