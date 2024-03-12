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地產
2024-03-12 16:04:28

利奧坊．首隅短期內開價 最快周末開放示範單位｜大角咀新盤

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利奧坊．首隅短期內開價 最快周末開放示範單位｜大角咀新盤

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝(左二)表示，項目兩個示範單位日內率先開放予傳媒參觀。(蘇文傑攝)

市區全新盤加入一手戰場，恒基地產(012)大角咀「利奧坊．首隅」今日(12)公布項目模型及會所設施。恒基物業代理董事及營業()部總經理韓家輝表示，項目兩個示範單位日內率先開放予傳媒參觀，最快本周末開放予公眾參觀，短期內公布首張價單，定價會參考「利奧坊」系列造價及旺角區新盤開價，預計月內有機會開售。

撤辣迄今累售逾800

韓家輝指，「利奧坊」系列共分為7期發展，首4期已售出約94%單位，套現約120億元，現僅餘約120伙待售。他透露，「利奧坊」第4期「利奧坊．壹隅」預計今年下半年入伙，目前平均成交呎價約2.2萬元。至於集團由撤辣(228)迄今累售逾800伙，佔市場交投約45%，套現約50億元。

恒基物業代理營業()部副總經理李菲茹稱，「利奧坊．首隅」共設234伙，涵蓋一至三房間隔，一房標準單位164伙、兩房標準單位56伙，以及14伙特色戶，預計關鍵日期為2025610日。

會所「首隅會」提供17項設施

李菲茹續稱，兩大國際設計團隊LAVALAAB以自然與建築和諧共生為設計概念，聯手打造主題園林雙會所「首隅會」(Gateway Club)。會所連園林空間逾11,900方呎，由項目兩大設計「千葉之庭」及「天空之森」組成，提供17項多元化設施，包括健身室、瑜珈場地、吊床、BBQ及休閒雅座等，其中位於2樓的「互動球樂 MultiBall Interactive Zone」首次由德國引入到「利奧坊」系列會所，提供沉浸式的足球、網球及乒乓球等球類活動體驗，住戶更可隨意揀選不同多元智能互動遊戲。

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LAAB設計總監吳鎮麟表示，項目傲踞東南門廊入口，團隊精心設計兩大雕塑式建築地標，希望將項目打造成「利奧坊」都會的標誌性入口門廊。基座的雕塑式建築「千葉之庭」取其8,000塊炫目耀眼的葉狀金屬雕塑式建築設計，成「利奧坊」都會標誌性的入口門廊。另外，「天空之森」取其綠意滿載天空的雕塑式建築設計意念，猶如世外桃園的森林綠洲會所享受，為「利奧坊」的天際線增添綠意。兩大雕塑式建築地標貫徹「利奧坊」西九藝綠都的概念。

即睇利奧坊．首隅最新資訊 (House730)

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