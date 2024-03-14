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地產
2024-03-14 08:00:00

利奧坊．首隅示範單位｜一房及兩房同備窩心設計 樓高3.5米空間感十足(多圖有片)

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利奧坊．首隅示範單位｜一房及兩房同備窩心設計 樓高3.5米空間感十足(多圖有片)

利奧坊．首隅示範單位｜一房及兩房同備窩心設計 樓高3.5米空間感十足(多圖有片)

恒基地產(012)大角咀「利奧坊」第5期「利奧坊．首隅」屬單幢式設計，住宅層數5樓至29樓及天台(不設13樓、14樓及24)，提供234伙，單位實用面積介乎214544方呎，戶型涵蓋一房至三房，當中一房佔164伙或約70%；另設平台或天際特色單位。項目預計關鍵日期為2025610日。

22D室兩房交樓標準示範單位

「利奧坊．首隅」設有兩個交樓標準示範單位，其中兩房以22D室為藍本搭建，實用面積353方呎。客飯廳採用自然簡約的牆紙，間隔方正實用，外接露台，加上層與層之間高度約3.5米，空間感十足。玄關位置備有隱藏式摺凳，設計師利用高樓底優勢，於天花設度身訂製的鏡面儲物櫃，貼心照顧住戶所需，靈活運用空間。

廚房採用開放式設計，單位精選高級電器品牌，包括德國品牌西門子及意大利 Mia Cucina等。浴室以湖水綠為主色調，德國品牌DURAVITHansgrohe衛浴配備，並裝設鏡面多用途儲物櫃。天花設藍芽喇叭，帶來全方位音樂享受。

兩房單位設智能二合一環保扇燈

單位引入智能家居系統，可控制部分家電，包括日本Doshisha智能二合一環保扇燈，提供照明及調節順逆風功能，營造低碳舒適居所。大門採用Samsung智能門鎖，入口設視像對講系統，住戶可透過Video Door Phone或手機App進行訪客身份確認。

利奧坊．首隅示範單位｜22D室兩房示範單位

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22A室一房交樓標準示範單位

至於以22A室為藍本搭建的一房交樓標準示範單位，實用面積285方呎。客飯廳採用自然簡約的牆紙，間隔方正實用，外接露台，加上層與層之間高度約3.5米，空間感十足。玄關位置備有隱藏式摺凳，天花設度身訂製的鏡面儲物櫃，貼心照顧住戶所需，靈活運用空間。

廚房採用開放式設計，單位精選高級電器品牌，包括德國品牌西門子及意大利 Mia Cucina等。浴室設於睡房內，採套廁設計，以湖水綠為主色調，德國品牌DURAVITHansgrohe衛浴配備，並裝設鏡面多用途儲物櫃，簡約時尚；天花亦設藍芽喇叭。

單位亦引入智能家居系統，可控制部分家電。大門採用Samsung智能門鎖，入口設視像對講系統，住戶可透過Video Door Phone或手機App進行訪客身份確認。

利奧坊．首隅示範單位｜22樓A室一房示範單位

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