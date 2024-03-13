利奧坊．首隅設234伙 面積214呎起 一房佔七成｜新盤樓書

恒基地產(012)大角咀「利奧坊」第5期「利奧坊．首隅」正式公布售樓說明書，屬單幢式設計，住宅層數5樓至29樓及天台(不設13樓、14樓及24樓)，提供234伙，單位實用面積介乎214至544方呎，戶型涵蓋一房至三房，另設平台或天際特色單位。

據樓書顯示，「利奧坊．首隅」標準樓層設有11伙，提供2部升降機。標準單位分布方面，一房佔164伙或約70%，實用面積由252至322方呎；兩房佔56伙或約24%，實用面積由322至353方呎。