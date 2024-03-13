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地產
2024-03-13 16:40:45

利奧坊．首隅設234伙 面積214呎起 一房佔七成｜新盤樓書

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利奧坊．首隅設234伙 面積214呎起 一房佔七成｜新盤樓書

利奧坊．首隅設234伙 面積214呎起 一房佔七成｜新盤樓書

恒基地產(012)大角咀「利奧坊」第5期「利奧坊．首隅」正式公布售樓說明書，屬單幢式設計，住宅層數5樓至29樓及天台(不設13樓、14樓及24)，提供234伙，單位實用面積介乎214544方呎，戶型涵蓋一房至三房，另設平台或天際特色單位。

據樓書顯示，「利奧坊．首隅」標準樓層設有11伙，提供2部升降機。標準單位分布方面，一房佔164伙或約70%，實用面積由252322方呎；兩房佔56伙或約24%，實用面積由322353方呎。

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至於5樓為11伙低層連平台特色戶，單位面積介乎214322方呎，平台面積介乎57157方呎，涉9伙一房及2伙兩房間隔。另29樓為頂層天際特色單位，單位實用面積由282544方呎，連181426方呎，涉1伙一房及2伙三房。

全盤面積最細單位為5E室，實用面積214方呎，一房間隔，另連57方呎平台；面積最大單位為29A室，實用面積544方呎，三房間隔，另連312方呎平台及394方呎天台，單位未有內設樓梯前往天台。

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「利奧坊．首隅」不設住客停車位，預計關鍵日期為2025610日。項目備有雙會所「首隅會」(Gateway Club)，會所連園林空間逾11,900方呎，由項目兩大設計「千葉之庭」及「天空之森」組成，提供17項多元化設施，包括健身室、瑜珈場地、吊床、BBQ及休閒雅座等，其中位於2樓的「互動球樂 MultiBall Interactive Zone」首次由德國引入到「利奧坊」系列會所，提供沉浸式的足球、網球及乒乓球等球類活動體驗，住戶更可隨意揀選不同多元智能互動遊戲。

即睇利奧坊．首隅最新資訊 (House730)

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