利奧坊．首隅部署復活節加推 定價或上調1%至2%｜大角咀新盤

于正人：項目多方位貫徹可持續發展概念 恒基地產主席辦公室顧問于正人表示，集團在各個範疇貫徹實行可持續發展策略「G.I.V.E.」，「利奧坊．首隅」響應ESG，多方位貫徹可持續發展概念，以自然與建築和諧共生為設計概念。 他說，項目引入各種珍稀植物，揉合藝術及天然元素，每一棵植物都化身為獨一無二的藝術品，以加強人與自然的聯繫，包括「綠浮浮」以懸浮方式呈現植物從根部到樹冠的自然美；「森の樹」以小葉欖仁(Terminalia Mantaly)樹幹貫穿2樓及3樓會所等，延續藝綠設計概念。同時，項目選用再生建築物料及引入智能家居系統設計，營造舒適生活環境；⁠部分單位設有日本Doshisha智能二合一環保扇燈，可自主設定多達1,120種組合模式，調節適合自己的光暗度、色溫及風速，打造冬暖夏涼的宜居環境。

恒地撤辣後累沽逾 1100 伙 吸金逾 70 億 韓家輝指，樓市全面撤辣後一手交投量急升，當中「利奧坊」系列在撤辣後共錄得122宗成交，集團暫累售逾1,100伙，套現逾70億元，市佔率接近三成。展望樓市發展，他稱，截至去年底香港有大約2,700家單一家族辦公室，數字反映香港作為國際金融中心，對投資者有相當大的吸引力；同時截至上月底高才通申請人當中有約4萬人已抵港，並投身金融服務、創新及資訊科技等高收入行業，相信撤辣後置業成本大幅降低的情況下，可引入資金支持樓市發展。