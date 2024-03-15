利奧坊．首隅開價｜首推60伙 折實平均呎價18888元 一房437.36萬入場

「利奧坊．首隅」周五公布首張價單，涉及60伙，提供最高8%折扣，折實售價由437.36萬元起，折實呎價由17,029元起。

恒基地產(012)大角咀「利奧坊」第5期「利奧坊．首隅」周五(15日)公布首張價單，涉及60伙，提供最高8%折扣，折實售價由437.36萬元起，折實呎價由17,029元起，折實平均呎價18,888元，較同系列對上一期「利奧坊‧壹隅」於2022年4月首批123伙折實平均呎價23,928元，低約21%。

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，項目首批單位定價有折讓，定價參考「利奧坊」2至4期，以及旺角區新近入伙的樓盤，並考慮到樓花期及位置等因素。

「利奧坊．首隅」首張價單包括42伙一房及18伙兩房，實用面積介乎252至353方呎，價單售價由475.4萬至797.1萬元，呎價介乎18,510元至23,463元。扣除最高8%折扣，單位折實售價由437.36萬至733.33萬元，折實呎價介乎17,029元至21,586元。