利奧坊．首隅開價｜首推60伙 折實平均呎價18888元 一房437.36萬入場

恒基地產(012)大角咀「利奧坊」第5期「利奧坊．首隅」周五(15日)公布首張價單，涉及60伙，提供最高8%折扣，折實售價由437.36萬元起，折實呎價由17,029元起，折實平均呎價18,888元，較同系列對上一期「利奧坊‧壹隅」於2022年4月首批123伙折實平均呎價23,928元，低約21%。
恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，項目首批單位定價有折讓，定價參考「利奧坊」2至4期，以及旺角區新近入伙的樓盤，並考慮到樓花期及位置等因素。
「利奧坊．首隅」首張價單包括42伙一房及18伙兩房，實用面積介乎252至353方呎，價單售價由475.4萬至797.1萬元，呎價介乎18,510元至23,463元。扣除最高8%折扣，單位折實售價由437.36萬至733.33萬元，折實呎價介乎17,029元至21,586元。
最低售價單位為6樓E室，實用面積252方呎，一房間隔，折實售價437.36萬元，折實呎價17,365元。最低呎價單位為6樓D室，實用面積353方呎，兩房間隔，折實呎價17,029元，折實售價601.12萬元。
示範單位即日開放 周日起收票
韓家輝指，項目位於尖沙咀美麗華廣場的示範單位及展銷廳已於今日(15日)下午5時正式對外開放予公眾參觀，周六起開放時間為上午10時30分至晚上8時正 。項目周日起正式開始收票，最快將於下周公布銷售安排，料復活節假期前作首輪推售。
「利奧坊．首隅」屬單幢式設計，提供234伙，單位實用面積介乎214至544方呎，戶型涵蓋一房至三房，當中一房佔164伙或約70%；另設平台或天際特色單位；項目預計關鍵日期為2025年6月10日。
項目備有雙會所「首隅會」(Gateway Club)，會所連園林空間逾11,900方呎，由項目兩大設計「千葉之庭」及「天空之森」組成，提供17項多元化設施，包括健身室、瑜珈場地、吊床、BBQ及休閒雅座等，其中位於2樓的「互動球樂 MultiBall Interactive Zone」首次由德國引入到「利奧坊」系列會所，提供沉浸式的足球、網球及乒乓球等球類活動體驗，住戶更可隨意揀選不同多元智能互動遊戲。