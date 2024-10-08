利好消息無助樓市好轉 仲量聯行：非單靠短期效應 需廣泛經濟復甦｜樓市走勢

在減息及股市上升等利好消息下，本港經濟仍未見好轉，加上新盤繼續低價吸客，二手樓價將持續受壓。(資料圖片)

減息及股市反彈，惟本港經濟仍未見好轉。仲量聯行今天(8日)發布的《香港住宅銷售市場綜述》指，本港經濟在減息和股市上升的利好情況下未有轉好，加上一手新盤存有10.9萬個單位可供出售及潛在供應，發展商繼續以保守價格推售樓盤，對二手市場的樓價將持續造成壓力。

仲量聯行大中華研究部主管龐溟表示，儘管政府接連推出的住宅按揭及印花稅政策放寬措施，在改善置業負擔能力方面成效顯著，但仍未能有效恢復買家信心，而這次按揭利率僅減少25個基點，對扭轉市場局面亦未見明顯作用，難以刺激市場明顯反彈，力度仍不足以克服長期困擾香港住宅市場的結構性挑戰，而住宅市場的走勢，仍主要取決於香港的整體經濟實力。

仲量聯行認為，本港住宅市場的走勢，仍主要取決於香港的整體經濟實力。(資料圖片)

今年首8個月的一手成交量已超過2023年全年的總成交量。由於對利率敏感度較低的現金充裕買家已經入市，市場活動再度出現如此高水平的可能性不大。在減息後的一周內，一手市場僅錄得94宗成交，僅為撤辣後首周錄918宗成交量的10.2%。

人均收入增長放緩 營商環境續弱

仲量聯行研究部資深董事鍾楚如指，展望今年餘下時間，該行仍持謹慎態度，畢竟目前樓市正面對多項挑戰，包括收入增長放緩，今年前7個月家庭住戶每月入息中位數，按年平均增長2.1%，較2023年同期的5.3%，增長幅度顯著放緩。其次是企業經營信心低迷，截至今年8月，採購經理指數已連續4個月低於50，反映營商環境持續疲弱。

此外，政府財政狀況惡化，本財政年度的前4個月錄得1,354 億港元的財政赤字；同時，發展商繼續以保守價格推售單位，於減息後新鴻基推出「天璽．天」首批182個單位，平均呎價為19,668元，創下啟德跑道區以外新盤7年來最低水平，該價格較恒基於2023 年6月推出的同區項目HENLEY PARK的平均呎價21,088元低6.7%。