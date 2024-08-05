刷新九龍新盤紀錄！緹外逾1萬呎「巨無霸」院墅近10.3億標售｜豪宅成交

豪宅市場現大額成交個案！嘉里建設(683)旗下九龍半山龍駒道3號現樓豪宅「緹外」今日(5日)以10.28億元售出院墅A連2個車位，刷新九龍區一手住宅歷年成交價最高紀錄。

是次招標售出的院墅A，實用面積11,382方呎，屬五房五套房另設5間工人房間隔，連13,174方呎花園、929平方呎前庭，成交價10.28億元，除創項目新高外，更超越今年3月以10億元售出的緹外院墅B，再度打破九龍區一手住宅成交價新高；呎價90,318元，亦創項目新高。

買家或可獲 8800 萬元現金回贈

據成交紀錄冊顯示，買家可獲發展商提供相等於樓價4.25%的從價印花稅津貼，涉及稅項津貼達4,369萬元；另獲「傢具津貼現金回贈」，買家若如期完成上述物業買賣及在所有方面履行和遵守該物業的臨時買賣合約及正式買賣合約條款，發展商將同意向買家支付8,800萬元現金回贈，高於院墅B買家可獲得的4,000萬元現金回贈。