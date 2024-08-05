刷新九龍新盤紀錄！緹外逾1萬呎「巨無霸」院墅近10.3億標售｜豪宅成交

豪宅市場現大額成交個案！嘉里建設(683)旗下九龍半山龍駒道3號現樓豪宅「緹外」今日(5日)以10.28億元售出院墅A連2個車位，刷新九龍區一手住宅歷年成交價最高紀錄。
是次招標售出的院墅A，實用面積11,382方呎，屬五房五套房另設5間工人房間隔，連13,174方呎花園、929平方呎前庭，成交價10.28億元，除創項目新高外，更超越今年3月以10億元售出的緹外院墅B，再度打破九龍區一手住宅成交價新高；呎價90,318元，亦創項目新高。
買家或可獲8800萬元現金回贈
據成交紀錄冊顯示，買家可獲發展商提供相等於樓價4.25%的從價印花稅津貼，涉及稅項津貼達4,369萬元；另獲「傢具津貼現金回贈」，買家若如期完成上述物業買賣及在所有方面履行和遵守該物業的臨時買賣合約及正式買賣合約條款，發展商將同意向買家支付8,800萬元現金回贈，高於院墅B買家可獲得的4,000萬元現金回贈。
全盤累售22伙 吸金逾77億
嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，是次交易是項目繼今年3月以破頂價售出院墅B後，再度錄得新高價成交。同時成交價充分反映市場對優質超級豪宅的渴求，以及對「緹外」質素的肯定。
嘉里物業代理銷售及市場策劃副總監王維榮指，該盤繼6月總成交金額衝破60 億元後，上月亦同時錄得3宗成交，套現逾6億元；而項目迄今累售22伙，總成交金額逾77億元，平均成交實用面積呎價逾63,000元。
「緹外」由5座住宅大樓及3座矜罕院墅組成，僅提供61個分層大宅及3座院墅。分層大宅實用面積則介乎3,466至8,583方呎，涵蓋標準分層大宅、花園大宅以及天台頂層特色大宅。3座矜罕院墅實用面積為11,382方呎至11,692方呎，每座均特設逾萬呎前後花園、室外游泳池、升降機以及私人停車庫。