券商對內房復甦審慎 大摩：短線利潤續受壓

內地城市近月接連放寬限購等措施，市場憧憬內地樓市銷售復甦，不過大行普遍認為仍需觀察。摩根士丹利報告指，近日走訪長三角5個城市的28個項目，當中40%指睇樓量較7至8月升約30%，重返5至6月水平。該行相信，買家情緒改善下，料內地樓市今年第四季銷售或會上升，但政策影響力能持續多久仍為未知數。

大摩指，部分潛在買家仍在等待一線城市鬆綁，或更多放寬措施出台，加上供應量增長及樓價走下坡等，令復甦持續性不明朗，內房短期利潤續受壓，只看好大型國企或優質民企，如華潤置地(1109)、中國海外(688)及龍湖集團(960)等。

花旗指9月銷售反彈或屬虛火

花旗亦指，內地買家仍待更多政策放寬，令本月第三周仍未見到成交反彈，惟在7至8月的需求積壓下，本月仍有機會見到交投輕微上升，惟估計只為「虛火」，要評估政策有效性還看11月情況。該行偏好資產負債表擴張、土地儲備及市佔率仍有提升的內房，如潤地、越秀地產(123)、貝殼(2423)、龍湖及綠城中國(3900)。

內房昨普遍回吐，中國恒大集團(3333)一度瀉25%，收市報0.61元，跌1.6%；潤地大跌3.4%，龍湖、碧桂園服務(6098)及萬科企業(2202)齊挫逾2%，碧桂園(2007)跌1.9%。