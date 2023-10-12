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2023-10-12 11:22:25

前主播趙海珠夫婦貝沙灣豪宅 淪銀主盤半年無承接 劈逾1100萬開拍

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前TVB新聞主播趙海珠及丈夫陳昊言持有的貝沙灣豪宅，於今年4月淪為銀主盤，最新消息指該單位將劈價千萬元，以3,500萬元開拍。(資料圖片)

前TVB新聞主播趙海珠及丈夫陳昊言持有的貝沙灣豪宅，於今年4月淪為銀主盤，最新消息指該單位將劈價千萬元，以3,500萬元開拍。(資料圖片)

近年被傳財困的前新聞主播趙海珠丈夫陳昊言，於今年4月被一間中資銀行接收由夫婦兩人持有的薄扶林貝沙灣豪宅，淪為銀主盤，當時物業以4,600萬元不連車位叫價放盤。不過，該單位在過去半年一直無人問津，最新消息指物業將於本月以拍賣方式推出，並劈減1,100萬元，以3,500萬元開拍，減幅接近24%

消息指，趙海珠及丈夫陳昊言持有的貝沙灣豪宅，將於本月劈價千萬元，以3,500萬元拍賣。(網上圖片) 消息指，趙海珠及丈夫陳昊言持有的貝沙灣豪宅，將於本月劈價千萬元，以3,500萬元拍賣。(網上圖片) 消息指，趙海珠及丈夫陳昊言持有的貝沙灣豪宅，將於本月劈價千萬元，以3,500萬元拍賣。(網上圖片)

5年共加按4

上述銀主盤為貝沙灣18座一個低層B室，實用面積1,552方呎，屬四房間隔，享有海景，另附面積約243方呎私人平台。據悉，單位由趙海珠夫婦兩人持有，於2011年透過「盛德集團有限公司」(Moral Max Holdings Limited)買入自用，當時買入價為3,100萬元。而趙海珠丈夫陳昊言經營的物流公司「一輝」，近年被指財困及有欠租情況，故上述貝沙灣單位在2013年至2018年的5年間，曾向同一間中資銀行加按4次，最終淪為銀主盤，最新更劈價千萬元推出拍賣。

TVB新聞之花 憑甜美外貌走紅

傳媒出身的趙海珠，於2003年加入無綫新聞，初期擔任實習記者，並於2004年開始報道新聞，成為「六點半新聞報道」主播，她亦憑藉甜美外貌走紅，當時有「TVB新聞之花」稱譽。其後，趙海珠轉至法國巴黎銀行擔任公關，並曾短暫任職發展商恒基地產，現為渣打銀行財富管理業務高級投資顧問兼董事。

即睇薄扶林貝沙灣放盤(HOUSE730)

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