前國企高層1600萬蝕讓元朗洋房 3年三度蝕讓 虧損逾千萬

消息指，上述成交為尚城雙號屋，樓高4層，實用面積1,555方呎，四房間隔。物業於去年11月放盤，當時叫價2,000萬元，但一直未獲承接，新近終以1,605萬元易手，平均呎價10,322元。據悉，洋房原業主丘石長於2011年年中時，斥資1,526.5萬元買入物業，持貨至今約11年，現沽出帳面獲利78.5萬元或約5%，而扣除使費等開支後，料微蝕約4萬元離場。此外，丘石長去年擬曾花費逾50萬元將單位重新裝修。

翻查資料，丘石長早年活躍於本港物業買賣，但屢有損手情況，單是2019年至今，已3度蝕讓住宅物業，包括去年7月以2,600萬元沽售上水歌賦嶺棕櫚徑雙號洋房，實用面積1,936方呎，較2015年購入價3,342.7萬元，帳面貶值達742萬元或約22%，料實蝕約1,050萬元。而另一宗蝕讓成交，是丘石長於2010年以4,368萬元買入荃灣皇璧高層複式單位，實用面積2,561方呎，持貨約9年，以4,500萬元售出，帳面僅賺132萬元或升值3%，扣除使費開支後，料蝕近100萬元離場；而連同最新元朗尚城洋房蝕讓個案，意味丘石長在過去3年間，3個物業合共累積虧損達1,150萬元。