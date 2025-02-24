前後共減7口價！日出康城兩房新低價沽出 重返8年前水平｜二手市況

據悉，原業主於2017年以579.8萬元一手購入單位，持貨約8年，現轉售重返當時水平，帳面近乎平手，需蝕使費離場。翻查資料，同座低層E室，實用面積同約497方呎，去年11月以601萬元售出，呎價約12,093元，可見相隔約3個月同類單位再賣平21萬元或約3.5%。

市場消息指，日出康城4期A晉海1A座低層E室，實用面積約497方呎，兩房間隔。早於2023年3月開價795萬元放售，最終前後減7口價合共215萬元或約27%，以580萬元沽出，創項目二手成交價新低，呎價約11,670元。

二手交投氣氛雖見回暖，但樓價表現仍然受壓，將軍澳日出康城最新出現新低價及蝕讓成交。

MALIBU 大兩房戶 7 年蝕一成易主

中原地產將軍澳康城第二分行高級分區營業經理何文俊指，日出康城5期A MALIBU第3A座高層E室，實用面積約576方呎，兩房間隔，另設儲物房，望球場景及海景。最初開價850萬元，最後減價62萬元或約7.3%，以788萬元易手，呎價約13,681元。

據了解，原業主於2018年以875.6萬元一手買入單位，持貨約7年，現轉售帳面虧損87.6萬元，單位期內貶值約10%。何文俊表示，MALIBU本月迄今暫錄3宗二手買賣，平均實用呎價約13,194元。