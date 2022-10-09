前況未明寧租樓好過做業主 港島西區上月租務爆升至500宗

加息潮「殺到埋身」，儘管金管局將還款能力壓力測試調低1厘，惟經濟前景暫未明朗，準買家轉而先租樓觀望市況，連傳統豪宅區中西區亦不例外，即使8月租務旺季已過，區內呎租仍然「企硬」，未見大幅回落。

疫情嚴重衝擊全球經濟，本港樓市亦未見明朗，市民或因息口趨升，置業意欲大減。不過，部份鄰近大學區的二手樓市，租務成交暢旺，港島西區即為一例，因應內地學生重臨，租賃市場顯著活躍。中原地產西半山高級資深分區營業經理盧宏基表示，加息壓力下，中西區屋苑買賣成交不多，9月僅錄得約30宗成交，較去年同期跌一半。已成交的單位中，亦見劈價盤出現。如禮賢閣B座中層2室，833平方呎3房戶，近日以1288萬元沽，較業主叫價1500萬元劈逾「兩球」。

盧宏基續指，近期市況不穩定，「無人買樓」，為數不少客戶轉租區內單位，即使租務旺季已過，租盤供應減少約兩成，9月至今仍錄逾300宗成交，價錢上亦見企硬。8 月租務更是疫情以來高位，錄約500宗成交，為今年租務成交新高之外，亦為疫情以來單月租務宗數新高。租務成交活躍，因不少本來打算置業的本地客，入市態度變得較審慎，決定先租住單位再考慮入市。另外，因新學年各專院校陸續恢復面授課堂，國內學生人數亦見回升，港漂需求刺激租賃市場。

在租務需求增加下，區內租金在樓價偏軟下仍有承托，區內30年樓齡舊樓呎租約50年，半新盤呎租則約70至80元。細單位租客以國內學生較多，本地客則主要租西半山3房戶較多。

其中西半山寧養臺B座低層F室，實用面積1,418平方呎3房戶，近日以4.5萬元租出，呎租僅約32元。盧宏基指，上述成交價屬市價，因單位面積大，且位處低層。参考區內指標屋苑寶翠園，6座高層D室，實用面積907平方呎，月初以4.2萬元租出，呎租46元。

至於正在放盤單位，西半山龍騰閣低層B室3房戶，實用面積1,024平方呎，叫租4.4萬元，呎租42元。單位內籠保養簇新，更可享遠海景。