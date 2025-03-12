前泰林電器彌敦道巨舖 丟空逾16年 三分二業權4800萬沽 6年前估值6億｜商舖市況

位於佐敦彌敦道的前泰林電器旗艦店，空置超過16年後終獲承接，於上月以4,800萬元沽出該巨舖及連毗鄰商住舊樓的三分二業權，惟成交價較6年前市值達6億元，大幅回落不少，而新買家為舖位資深投資者郭應龍。

總樓面涉 1.14 萬 上述物業位於佐敦彌敦道310號及312號，其中310號為一幢樓高6層的商住大廈，地盤面積涉約1,830方呎，地下及1樓為非住宅用途，2至5樓為住宅用途，總實用面積約8,463方呎；而毗鄰的312號為美明大廈地舖及1樓，實用面積約2,974方呎，兩項物業總樓面合共約11,437方呎。據資料顯示，上述物業中有三分二業權，於上月初以4,800萬元沽出，新買家為偉諾有限公司，該公司董事為舖位投資者郭應龍，而原業主為泰林電器創辦人林球的次子林作禮。據悉，林作禮於2023年至2024年間，曾將該物業作抵押貸款，部分涉及二按。

2019 年 6 億標售 呎價高逾 5 萬 泰林電器是本港早期老牌連鎖電器店，於1946年由林球創立，店舖初期主要以修理電器及售賣收音機為主，隨著電器產品推出日新月異，泰林成為連鎖式大型電器店，高峰期在港有約13間分店。及至2008年，泰林電器遭清盤，並全線結業，而上述彌敦道巨舖其後一直空置。據悉，該舖位曾2019年6月招標放售，當時市場估值約6億元，若以總面積約11,437方呎計算，當時市值呎價高達5.24萬元。 即睇商舖買賣盤(HOUSE730)