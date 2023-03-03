剖析港樓價走向主導因素

近來有很多人對香港樓市很樂觀，但是另一邊美國樓市總值去年大幅縮水2.3萬億美元（約17.94萬億港元），創2008年以來最大跌幅，多個大城市如三藩市等地的樓價都大幅下滑。香港樓市從來不是看本地的基本因素，因為以2003及2008年為例，都不是供應及利率等因素而令到樓市下跌，相反是週邊經濟轉差令到樓市下跌。這表明香港樓市和美國樓市都受到外部因素的影響。而美國或者會進入衰退，哪麼港樓會如何?

根據房地產經紀公司Redfin的一份新報告得出的，該報告顯示美國房屋總價值從2022年6月創紀錄的47.7萬億美元暴跌至年底的45.3萬億美元——減少了2.3萬億美元，或4.9%。這是自2008年金融危機以來的最大百分比跌幅，當時6月至12月房價暴跌5.8%。這不難理解，因為美國30年期固定利率樓按平均合約利率已升至6.19厘；去年初時該利率僅為3.78厘。所以令到置業貸款按年下跌41%。同時作為領先指標的全國新屋動工協會市場指數（National Association of Home Builders Market Index）去年下半年大幅下跌。這些資料表明，美國房地產市場正在出現大規模的調整，這種情況可能會持續一段時間。 有分析指科技業的員工因為在家工作，在疫情期間搬到樓價較便宜的地區，令三藩市房屋總值在12月重挫6.7%，為美國都會區最大跌幅。另外加州的奧克蘭及聖荷西，紐約及西雅圖房屋總值也下滑。科技業的員工們在疫情期間更多地在家工作，導致他們搬到了樓價更便宜的地區。這種趨勢可能會持續下去，對房地產市場造成更大的影響。 此外，科技行業的發展不僅會對房地產市場產生影響，還會對人們的生活方式帶來深刻的變革。在過去的一年裡，隨著人們更多地在家辦公和學習，科技業的發展變得更加迅猛。線上辦公軟體、遠端醫療、線上購物等服務開始變得越來越普遍，這些趨勢可能會在未來繼續發展，帶來更多的機遇和挑戰。 香港樓市供應大增? 根據最新消息，未來三至四年的私人住宅一手供應將會有所回升，並創下新高。據報導，2022年第四季將錄得10.5萬個單位，比前一季增加10,000個，這也是自2004年第三季以來的新高。截至去年第四季，一手貨尾量涉及約18,000個，比前一季增加約2,100個，已經連升六季。此外，每年平均一手成交量約16,000至17,000個，即現時的一手存貨已足夠一年的銷售量。