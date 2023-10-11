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地產
2023-10-11 07:00:00

剛需用家把握跌市出手！天水圍本月交投急增55% 慧景軒連錄成交

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剛需用家把握跌市出手！天水圍本月交投急增55% 慧景軒連錄成交

剛需用家把握跌市出手！天水圍本月交投急增55% 慧景軒連錄成交

新一份《施政報告》公布前夕，整體市場觀望氣氛濃厚，不過亦有一批不受「辣招」影響的剛需用家，把握跌市出手。中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，天水圍區本月錄得17宗買賣，較上月同期增加55%

伍耀祖指，慧景軒本月暫錄2宗成交，均屬2座高層B室三房套房單位，實用面積同為708方呎，向東南，享濕地公園景致，其中一間開價800萬元，累減12萬元或1.5%，至788萬元沽出，呎價約11,130元。原業主於201611月以625萬元買入單位，持貨約7年，現轉售帳面獲利163萬元，單位期內升值約26%

至於另一間原叫價780萬元，最後減價12萬元或1.5%，至768萬元易手，呎價約10,847元。原業主早於20033月以158.7萬元一手買入單位，持貨約20年，現轉手帳面大賺609.3萬元或約3.8倍離場。

即睇天水圍慧景軒放盤 (House730)

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剛需用家把握跌市出手！天水圍本月交投急增55% 慧景軒連錄成交

栢慧豪園及豪廷本月錄得3宗成交，已追平上月全月紀錄。(資料圖片)

栢慧豪園本月成交追平上月全月

中原地產天水圍嘉湖銀座2期分行副分區營業經理葉浩麟稱，栢慧豪園及豪廷本月錄得3宗成交，已追平上月全月紀錄。新近促成栢慧豪園2座中層A室成交，實用面積約494方呎，兩房間隔。由於單位景致開揚，價格合理，吸引外區上車客以526.8萬元承接。據悉，單位8月份叫價580萬元，最終減價53.2萬元或約9.2%，呎價約10,664元。

原業主於20078月以172.1萬元一手買入單位，持貨約16年，現轉售帳面獲利354.7萬元，單位期內升值近2.1倍。

即睇天水圍栢慧豪園放盤 (House730)

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