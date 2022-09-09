劈價逾百萬！海濱南岸三房低銀行估價2球沽 上車客入市黃埔花園

二手市場持續「捱打」，紅磡接連錄得減價逾百萬元成交個案，其中更有大幅低銀行估價。市場消息指，海濱南岸一個海景三房單位，以1,028萬元易手，與網上銀行估價相比低最多約202萬元。

消息指，海濱南岸1座高層H室，實用面積約590方呎，屬三房兩廁間隔，望海景。6月份以1,200萬元放售，終以1,038萬元易手，三個月間累減162萬元或約13.5%，呎價約17,593元。

參考部分銀行對上述單位網上估價介乎1,199萬至1,230萬元，即最新成交價較估價低161萬至192萬元，幅度介乎14.3%至16.4%。不過原業主早於2009年5月以501.8萬元買入單位，現轉手帳面仍賺536.2萬元，單位期內升值約1倍。

黃埔花園本月暫錄 4 宗成交

中原地產周德龍表示，黃埔花園2期5座高層F室，實用面積約466方呎，兩房間隔，望園景及黃埔號船景。今年3月以920萬元放售，最終以810萬元獲上車客承接，半年間累減110萬元或約12%，呎價約17,382元。

原業主於2010年11月以435萬元買入單位，現轉手帳面獲利375萬元，單位期內升值約86%。周德龍稱，黃埔花園9月至今暫錄4宗成交，平均成交呎價約16,036元。