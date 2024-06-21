力谷銷情｜首批折實均呎1.9萬出擊 尚逸推納米樓抽獎吸客

樓市氣氛轉淡，發展商出盡招數刺激購買力。大鴻輝集團旗下西營盤「尚逸」昨首推50伙，扣除即供最高9%折扣及傢俬優惠後，折實價380.9萬元起，折實平均呎價19,619元，屬同區新盤8年新低；另買家更有機會獲贈該盤一個價值約400萬元的開放式單位。

資料顯示，區內瑧璈於2016年以折實平均呎價17,947元首推50伙，意味「尚逸」屬區內近8年首批最平新盤。大鴻輝集團物業總監彭偉雄指，項目今日起開放示範單位予公眾參觀，並開始收票，預計下月初進行首輪銷售。

「尚逸」首批涵蓋開放式至兩房，實用面積213至492方呎，計及最高9%折扣及傢俬優惠後，折實價380.9萬至1,258.68萬元，折實呎價17,283至25,583元。入場單位為6樓E室，實用面積213方呎開放式戶，折實價380.9萬元，折實呎價17,883元。