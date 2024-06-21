力谷銷情｜首批折實均呎1.9萬出擊 尚逸推納米樓抽獎吸客

樓市氣氛轉淡，發展商出盡招數刺激購買力。大鴻輝集團旗下西營盤「尚逸」昨首推50伙，扣除即供最高9%折扣及傢俬優惠後，折實價380.9萬元起，折實平均呎價19,619元，屬同區新盤8年新低；另買家更有機會獲贈該盤一個價值約400萬元的開放式單位。
資料顯示，區內瑧璈於2016年以折實平均呎價17,947元首推50伙，意味「尚逸」屬區內近8年首批最平新盤。大鴻輝集團物業總監彭偉雄指，項目今日起開放示範單位予公眾參觀，並開始收票，預計下月初進行首輪銷售。
「尚逸」首批涵蓋開放式至兩房，實用面積213至492方呎，計及最高9%折扣及傢俬優惠後，折實價380.9萬至1,258.68萬元，折實呎價17,283至25,583元。入場單位為6樓E室，實用面積213方呎開放式戶，折實價380.9萬元，折實呎價17,883元。
送全盤最細開放式特色單位
大鴻輝集團執行董事曹展康形容首批定價屬「震撼價」及「得一想二價」，認為售價及呎價均具競爭力。是次更特別推出「尚逸住宅單位大抽獎」活動，買家須採用建築期付款計劃及未有選擇額外折扣或現金回贈，並符合一定條件即可參加，獎品為該盤5樓C室，屬全盤最細單位，實用面積177方呎，連39方呎平台開放式戶，價值約400萬元，將於2025年2月4日進行抽獎，並於同月11日公布結果。
蔚藍東岸推樓價5%現金回贈
九龍現樓新盤、五礦地產(230)油塘「蔚藍東岸」昨宣布新增「0壓力」現金回贈優惠，於簽署臨時買賣合約日期起計的第30天後，提供相等於樓價5%金額回贈予買家；而發展商在提供現金回贈時，將收取1萬元的行政費，行政費將會從現金回贈中金額直接扣除。
五礦地產營銷及市務總監黃少鴻指，上述優惠讓買家可更靈活調配資金，在「毫無壓力」下成為臨海單位業主，即買即住，名額只有10個。項目自開放現樓示範單位後，參觀人流不絕，上月更推出位處臨海最前端的第1座及第2座樓王示範單位，參觀人士不乏內地客。該盤截至周三累售427伙，套現逾38億元。