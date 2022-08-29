加快籌備｜1個月內沽逾千五伙 NOVO吸金94億 年底再來

NOVO LAND第2B期主打一房及兩房，正申請預售。圖左為雷霆，右為陳漢麟。

新界上車新盤銷情報捷，新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第1B期上周六第三輪銷售188伙，當中價單推售170伙即日沽清，新地副董事總經理雷霆表示，自上月30日首輪開賣1A期起計，不足一個月內，1A及1B期共售出逾1,538伙，佔1期總數1,624伙近95%，套現逾94億元。有見向隅客眾多，預告加快籌備第2期推售，期望於年底前推售第2B期。

新地代理總經理陳漢麟指，第2B期提供729伙，戶型主打一房及兩房，佔整體近九成，餘下一成為三房及四房；項目正申請預售樓花同意書，有信心可於今年底前可獲批。他總結1期售出的單位，整體客源分布廣泛，約30%為屯門；約45%為新界其他區份，如元朗、天水圍及荃灣；約25%為九龍及港島。此外，新地計劃下月「雙盤齊發」，詳情待周內公布。

Larchwood加推20伙 折實價417.8萬起

宏安地產(1243)大角咀Larchwood昨晚加推20伙，包括7伙開放式、8伙一房及5伙特色單位，維持最高15%折扣優惠，折實價417.78萬元起，呎價21,151元起。宏安地產執行董事程德韻指，項目暫收360票，以累推70伙計，超額認購逾4倍。

星凱．堤岸三房呎價2.1萬

中洲置業營銷策劃總監楊聰永稱，集團旗下火炭星凱．堤岸昨售出2座16樓C室三房，實用面積850方呎，成交價1,784.6萬元，呎價約20,995元。該盤至今累售862伙，佔可供發售單位約70%，套現逾86億元。

十大屋苑周末9宗成交 見4周新低

二手市況偏軟，中原地產公布，十大屋苑於剛過去周末錄9宗成交，按周減少11宗或55%，見4周新低。當中太古城錄3宗表現最活躍，麗港城、黃埔花園及嘉湖山莊同錄2宗成交。「捧蛋」屋苑增至6個，包括康怡花園、海怡半島、美孚新邨、新都城、沙田第一城，以及東涌映灣園。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，新冠肺炎疫情有所惡化，短時間內有機會單日破萬宗確診，政府亦有機會再度收緊防疫措施，令二手睇樓量明顯減少。市場需時消化疫情惡化及加息等負面因素，加上發展商持續低市價推盤策略搶客，二手買家維持觀望態度。