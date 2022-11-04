加息之後｜必嘉坊．迎匯首推56伙 設1年免供免息二按誘客

美國再度大手加息，本港大型銀行亦跟隨第二次上調最優惠利率(P)，一手市場迎來首個全新盤開價。恒基地產(012)低價推出紅磡必嘉坊第2期必嘉坊．迎匯首批56伙，以100天現金付款計劃提供最高10%折扣優惠計，單位折實價由458.82萬元起，折實平均呎價21,238元，較同系列第1期首批折實均價低逾10%。
今批56伙包括10伙開放式、34伙一房、10伙兩房，以及2伙三房，實用面積222至514方呎。單位折實價458.82萬至1,125.54萬元，折實呎價20,263至22,510元。最低售價為6樓A單位，實用面積222方呎，開放式間隔，折實價458.82萬元，呎價20,668元。
「供款假期」助借足九成
該盤是次特別提供一款「供款假期」(Payment Holiday)的100天優惠第二按揭付款計劃，特約銀行提供樓價最高90%的首按，而二按由賣方安排財務公司提供，最高為樓價40%，首按及二按合計最高為樓價90%。採用此方法的買家，其中二按的10%享有首12個月的「供款假期」，即期間不需要償還本金及利息。第13至第36個月期間，利率為P減2厘；而第37至60個月期間，利率為P減1厘；其後全期利率為P加1厘計算。
折實均價21238元
參考今年6月推出的同系列第1期必嘉坊．曦匯首批68伙，折實平均呎價23,888元，當時提供最高5%折扣優惠，折實價466.83萬元起。必嘉坊．迎匯最高折扣優惠不但增至10%，若以首批折實均價21,238元計，更大幅低出約11%。
示範單位今日起開放
恒基物業代理營業(一)部總經理林達民形容今期首批價錢為「無憂價」，定價屬市場可接受，沒有刻意參考上一期，希望「第一口價」能引起市場高度關注，日後加推單位絕對有提價空間。今日起開放示範單位予公眾參觀，有機會周六收票。對於本港銀行再度上調P，林達民認為，加息已到尾聲，目前本港息率仍處於低水平，相信買家入市時已考慮加息因素。
該盤設2個示範單位，包括以8樓G室為藍本的一房交樓標準示範單位，實用面積270方呎，層與層之間高度約3.325米。客飯廳長形開則，露台和工作平台合併面積38方呎。