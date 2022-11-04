加息之後｜必嘉坊．迎匯首推56伙 設1年免供免息二按誘客

美國再度大手加息，本港大型銀行亦跟隨第二次上調最優惠利率(P)，一手市場迎來首個全新盤開價。恒基地產(012)低價推出紅磡必嘉坊第2期必嘉坊．迎匯首批56伙，以100天現金付款計劃提供最高10%折扣優惠計，單位折實價由458.82萬元起，折實平均呎價21,238元，較同系列第1期首批折實均價低逾10%。

今批56伙包括10伙開放式、34伙一房、10伙兩房，以及2伙三房，實用面積222至514方呎。單位折實價458.82萬至1,125.54萬元，折實呎價20,263至22,510元。最低售價為6樓A單位，實用面積222方呎，開放式間隔，折實價458.82萬元，呎價20,668元。

