加息勢在必行 「精明」新盤買家揀即供或建期更著數？

聯儲局本周議息，市場預料本港加P(最優惠利率)勢在必行，對加息最頭痛的，莫過於一眾業主，因加息意味供樓支出增加，上會時的壓力測試亦更嚴格。不過，若買家買的是新盤，買家可選擇可提早上會、樓價折扣更高的即供付款計劃，或可採高成數按揭，交樓時才要付清尾數的建築期付款計劃。兩種付款計劃各有利弊，買家如何選擇最有利?

中原按揭董事總經理王美鳳表示，兩種付款計劃各有優劣，建築期付款計劃彈性較大，買樓時只需付首期，不需在樓花期供樓，可留待現樓落成才上會，亦可申請新按保，作高成數按揭，對投資客而言亦可現樓上會同時將物業出租，惟樓價折扣一般較少。

至於即供付款計劃，王美鳳指，好處除樓價折扣較多外，在按揭審批亦較有保障，因按揭審批用當刻市況計算，估價較貼近市價，即供可免卻樓花期後物業價格下跌而估價不足的問題。且按揭息率亦以申請按揭時的息率計算，不需擔心樓花期後息率上升或收入水平有變化導致上會有困難。