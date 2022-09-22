加息勢在必行 「精明」新盤買家揀即供或建期更著數？

聯儲局本周議息，市場預料本港加P(最優惠利率)勢在必行，對加息最頭痛的，莫過於一眾業主，因加息意味供樓支出增加，上會時的壓力測試亦更嚴格。不過，若買家買的是新盤，買家可選擇可提早上會、樓價折扣更高的即供付款計劃，或可採高成數按揭，交樓時才要付清尾數的建築期付款計劃。兩種付款計劃各有利弊，買家如何選擇最有利?
中原按揭董事總經理王美鳳表示，兩種付款計劃各有優劣，建築期付款計劃彈性較大，買樓時只需付首期，不需在樓花期供樓，可留待現樓落成才上會，亦可申請新按保，作高成數按揭，對投資客而言亦可現樓上會同時將物業出租，惟樓價折扣一般較少。
至於即供付款計劃，王美鳳指，好處除樓價折扣較多外，在按揭審批亦較有保障，因按揭審批用當刻市況計算，估價較貼近市價，即供可免卻樓花期後物業價格下跌而估價不足的問題。且按揭息率亦以申請按揭時的息率計算，不需擔心樓花期後息率上升或收入水平有變化導致上會有困難。
「精明」買家轉PLAN有著數?
面對息口上升趨勢，或有「精明」買家萌起慳息念頭，考慮由建築期付款，轉回即供付款，以確保以較低息率供樓。 王美鳳表示，有買家會擔心加息後入息水平不足更改付款計劃，不過此類情況相對少，因大部分選擇建築期付款的買家，普遍都打算選用新按揭保險計劃(簡稱新按保)，而新按保只限現樓物業才能申請，除非買家首期充足，否則大部分買家都不會貿然由建築期付款轉投即供計劃。
LP10 近40%買家選建築期 18伙建期轉即供
本網站統計部分近期即將入伙新盤，關鍵日期為10月底的將軍澳日出康城LP10，現已售出約775伙，當中採即供付款佔486伙，選用建築期付款佔289伙。而建築期付款轉即供付款的單位則約18伙。
至於近期入伙的另一新盤屯門青山灣帝御．金灣，項目共售出604伙，當中63%即379伙採用即供計劃，225伙採用建築期計劃，由建築期轉即供則有19伙。不過，上述更改付款計劃情況主要都是2020年或2021年時發生，可見更改付款計劃未必與加息有直接關係，更大機會是取決於個別買家情況。