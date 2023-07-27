加息尾聲｜呼吸plan再現江湖 親海駅II推首年1厘定按

美國加息周期近尾聲之際，2022年起已幾近絕跡的「呼吸plan」再現江湖！市區焦點全新盤、長江實業集團(1113)油塘東源街「親海駅II」昨上載售樓說明書至一手住宅物業銷售資訊網，營業部首席經理郭子威預期，美國明年會開始減息，故「親海駅II」特意推出三房單位專享的換樓付款計劃，希望幫助準買家輕鬆換樓。計劃為期3年，提供最高九成第一按揭，首年的年利率為定息1厘。

郭子威表示，親海駅II今日開放示範單位予傳媒率先參觀，爭取盡快開放予公眾參觀。營業經理陳詠慈指，項目推出「三房1．2．3換樓付款計劃」，為買家提供最高樓價90%第一按揭，首期只需一成，為期3年。第1年的年利率為定息1厘，第2年為定息2厘，第3年為定息3厘，供息不供本，毋須提供任何入息證明文件及免壓力測試。她續指，親海駅II提供112伙三房，實用面積介乎707至723方呎，首張價單將會涵蓋三房單位。

親海駅II提供3座共658伙，單位實用面積介乎210至723方呎，戶型涵蓋開放式至三房一套連儲物室；另設兩房複式單位，今期全數單位不設露台及工作平台；項目預計關鍵日期為2025年10月15日。

所謂呼吸plan，即由發展商提供不需要入息審查或者審批的按揭貸款。由於計劃期完結後，業主須按市場息率向銀行申請轉按，倘屆時樓價下調或息口攀高，便須面臨借貸成本急升的風險。而在2022年美國及香港踏入加息周期後，呼吸plan已幾近絕跡，去年僅長實旗下的名日．九肚山提供，惟項目2020年首次開售時已推相關計劃，並已進入現樓銷售階段。

