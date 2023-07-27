加息尾聲｜呼吸plan再現江湖 親海駅II推首年1厘定按

美國加息周期近尾聲之際，2022年起已幾近絕跡的「呼吸plan」再現江湖！市區焦點全新盤、長江實業集團(1113)油塘東源街「親海駅II」昨上載售樓說明書至一手住宅物業銷售資訊網，營業部首席經理郭子威預期，美國明年會開始減息，故「親海駅II」特意推出三房單位專享的換樓付款計劃，希望幫助準買家輕鬆換樓。計劃為期3年，提供最高九成第一按揭，首年的年利率為定息1厘。
郭子威表示，親海駅II今日開放示範單位予傳媒率先參觀，爭取盡快開放予公眾參觀。營業經理陳詠慈指，項目推出「三房1．2．3換樓付款計劃」，為買家提供最高樓價90%第一按揭，首期只需一成，為期3年。第1年的年利率為定息1厘，第2年為定息2厘，第3年為定息3厘，供息不供本，毋須提供任何入息證明文件及免壓力測試。她續指，親海駅II提供112伙三房，實用面積介乎707至723方呎，首張價單將會涵蓋三房單位。
親海駅II提供3座共658伙，單位實用面積介乎210至723方呎，戶型涵蓋開放式至三房一套連儲物室；另設兩房複式單位，今期全數單位不設露台及工作平台；項目預計關鍵日期為2025年10月15日。
所謂呼吸plan，即由發展商提供不需要入息審查或者審批的按揭貸款。由於計劃期完結後，業主須按市場息率向銀行申請轉按，倘屆時樓價下調或息口攀高，便須面臨借貸成本急升的風險。而在2022年美國及香港踏入加息周期後，呼吸plan已幾近絕跡，去年僅長實旗下的名日．九肚山提供，惟項目2020年首次開售時已推相關計劃，並已進入現樓銷售階段。
BAKER CIRCLE‧GREENWICH今開價
另一市區焦點新盤、樓花期約20個月的恒基地產(012)紅磡必嘉坊3期BAKER CIRCLE‧GREENWICH，日前已上載樓書，發展商昨率先開放一伙套兩房連儲物房示範單位，予傳媒參觀。恒基物業營業(一)部總經理林達民表示，項目最快今日公布首張價單，及對外開放示範單位，定價將跟隨市價，料與第2期相若，並指項目已接獲逾2千個查詢，反應理想。
半年蝕讓二千宗 獲利比例14年低
二手方面，樓市氣氛轉靜下令蝕讓個案亦趨增。綜合土地註冊處資料所得，今年上半年本港共錄11,381宗私宅轉手獲利買賣登記，佔同期已知上手買入價的二手私宅買賣比例達84.6%，創近14年新低，並較去年下半年的87.4%再跌2.8個百分點，若同比2021上半年的94.6%，更跌達10個百分點。
至於上半年錄得虧損的轉手個案共有1,967宗，佔整體比例14.6%，為2009下半年以來的28個「半年度」高位；若以宗數計算，則是2010下半年樓市辣招出台迄今、13年以來的按半年最多的蝕讓個案。