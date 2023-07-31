加息後首周末 十大屋苑交投跌至3個月新低

美國上周加息0.25厘，香港大部分銀行則上調最優惠利率(P)0.125厘，買家入市更審慎，過去周末兩日十大屋苑交投急降。據中原地產統計，僅錄2宗成交，為自今年5月初以來、近3個月新低，較上周末的7宗減少71.4%，已連續13個周末錄得單位數成交；只有美孚新邨及新都城錄得買賣，其餘8個屋苑「食白果」。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，買家對後市多抱觀望態度，加上發展商積極推售新盤，部分更減價搶客，導致二手市場進一步受壓。

至於利嘉閣地產指，過去周末十大指標屋苑錄3宗買賣，較對上周末的7宗，減少57%，為近4周新低紀錄。該行總裁廖偉強認為，市場目前正消化加息帶來的影響，二手屋苑買賣於短期內仍會受壓，或待新盤熱銷過後，可望由向隅客帶動二手市場回復活力。

美孚新邨三房劈價170萬轉手

中原黃惠霞稱，美孚新邨四期百老匯街107號極高層C室，實用面積850方呎三房戶，原叫價1,050萬元，因單位屬遺產物業，加上買家需自行裝修，最終累減170萬元，以880萬元獲區內用家承接，呎價10,353元。據了解，業主已移民至國外，單位早於1978年2月以24.5萬元購入，持貨45年，單位於期內升值855.5萬元或約35倍。