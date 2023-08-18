加息重挫二手樓價！CCL轉跌1.54% 創9個月最大跌幅 重返今年2月水平

二手樓價連升3周走勢結束，更錄約9個月以來最大單周跌幅。中原城市領先指數CCL最新報162.88點，按周挫1.54%，跌幅是2022年11月後、約38周以來最大。CCL終止3周連升，向下跌穿163點，指數創26周新低，重返今年2月時水平。 中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，今周整體樓價跌幅顯著，是反映7月27日美國和本地主要銀行加息當周的市況。利率持續高企，加上美國重申今年不會減息，二手市場氣氛淡靜，樓價進一步下調。 CCL 近 18 周累跌 3.28% 楊明儀表示，二手樓市仍處於拉鋸局面，令整體樓價調整速度緩慢。CCL早前連續13周於165點至168點窄幅爭持，近5周則於162點至165點徘徊，相信短期樓價繼續在現水平反覆。CCL由今年4月高位168.40點開始反覆回軟，近18周累跌3.28%。 至於中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報162.99點，按周回落1.72%。CCL(中小型單位)報161.73點，按周下滑1.6%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊創26周新低，重返今年2月時水平。CCL(大型單位)報168.66點，按周跌1.24%。