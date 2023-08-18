加息重挫二手樓價！CCL轉跌1.54% 創9個月最大跌幅 重返今年2月水平

二手樓價連升3周走勢結束，更錄約9個月以來最大單周跌幅。中原城市領先指數CCL最新報162.88點，按周挫1.54%，跌幅是2022年11月後、約38周以來最大。CCL終止3周連升，向下跌穿163點，指數創26周新低，重返今年2月時水平。
中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，今周整體樓價跌幅顯著，是反映7月27日美國和本地主要銀行加息當周的市況。利率持續高企，加上美國重申今年不會減息，二手市場氣氛淡靜，樓價進一步下調。
CCL近18周累跌3.28%
楊明儀表示，二手樓市仍處於拉鋸局面，令整體樓價調整速度緩慢。CCL早前連續13周於165點至168點窄幅爭持，近5周則於162點至165點徘徊，相信短期樓價繼續在現水平反覆。CCL由今年4月高位168.40點開始反覆回軟，近18周累跌3.28%。
至於中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報162.99點，按周回落1.72%。CCL(中小型單位)報161.73點，按周下滑1.6%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊創26周新低，重返今年2月時水平。CCL(大型單位)報168.66點，按周跌1.24%。
港九樓價跌幅顯著 新界西逆市造好
四區樓價三跌一升。港島CCL_Mass報165.96點，按周挫2.2%。九龍CCL_Mass報154.41點，按周大瀉3.29%，指數創28周新低，重返今年1月時水平。港九市區樓價齊跌2周，分別累跌2.65%及3.63%。新界東CCL_Mass報175.42點，按周跌0.99%，指數創24周新低，重返今年2月時水平。新界西CCL_Mass報153.29點，按周升0.46%，連升2周共2.21%。
2023年整體樓價升幅逐步收窄，CCL今年累升3.9%，CCL Mass漲4.27%，CCL(中小型單位)上揚4.52%，CCL(大型單位)升1.2%。港島及九龍分別上揚6.45%及2.41%，新界東升3.18%，新界西增5.41%。
60%成分屋苑呎價按月跌 映灣園瀉逾一成
138個成分屋苑中，有約60%或83個屋苑本周調整實用呎價按月下跌，比上周多10個。跌幅較大屋苑包括東涌映灣園，下滑10.5%；灣仔囍匯、馬鞍山新港城及將軍澳新都城均齊挫逾9%。升幅較大屋苑有兩個為九龍站屋苑，分別為凱旋門及漾日居，上揚16.6%及11.6%；鰂魚涌太古城升10%。
今天(18日)公布的指數，根據今年8月7日至13日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有近八成半的交易是在今年7月24日至30日簽臨時買賣合約，是今年7月27日美國加息0.25厘和本地主要銀行加息0.125厘當周的市況。