加息陰霾困擾樓價 CCL連挫兩周共1.63% 倒退至2月水平

在加息陰霾下，二手樓價跌勢持續。中原城市領先指數CCL最新報162.73點，按周跌0.09%。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，CCL連跌2周共1.63%，指數創27周新低，重返今年2月時水平。

楊明儀表示，指數仍未完全反映本月3日油塘新盤「親海駅II」首張價單低價推售後的市況。市場陸續有新盤減價促銷，二手樓市受壓，成交淡靜，整體樓價繼續緩慢向下調整。近6周CCL三升三跌，於162點至165點水平反覆爭持。CCL由今年4月高位168.40點開始反覆回軟，近19周累跌3.37%。至於周三(23日)荃灣油柑頭第二幅港人首置盤用地流標，對二手樓價的影響將於9月中旬公布的CCL才開始反映。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報162.89點，按周跌0.06%。CCL(中小型單位)報161.62點，按周跌0.07%。CCL(大型單位)報168.32點，按周跌0.2%。CCL Mass、CCL(中小型單位)及CCL(大型單位)齊跌2周，分別累跌1.78%、1.67%及1.44%。CCL Mass及CCL(中小型單位)同創27周新低，重返今年2月時水平。