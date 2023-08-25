加息陰霾困擾樓價 CCL連挫兩周共1.63% 倒退至2月水平

在加息陰霾下，二手樓價跌勢持續。中原城市領先指數CCL最新報162.73點，按周跌0.09%。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，CCL連跌2周共1.63%，指數創27周新低，重返今年2月時水平。
楊明儀表示，指數仍未完全反映本月3日油塘新盤「親海駅II」首張價單低價推售後的市況。市場陸續有新盤減價促銷，二手樓市受壓，成交淡靜，整體樓價繼續緩慢向下調整。近6周CCL三升三跌，於162點至165點水平反覆爭持。CCL由今年4月高位168.40點開始反覆回軟，近19周累跌3.37%。至於周三(23日)荃灣油柑頭第二幅港人首置盤用地流標，對二手樓價的影響將於9月中旬公布的CCL才開始反映。
中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報162.89點，按周跌0.06%。CCL(中小型單位)報161.62點，按周跌0.07%。CCL(大型單位)報168.32點，按周跌0.2%。CCL Mass、CCL(中小型單位)及CCL(大型單位)齊跌2周，分別累跌1.78%、1.67%及1.44%。CCL Mass及CCL(中小型單位)同創27周新低，重返今年2月時水平。
港九兩區樓價齊跌3周 累瀉逾3%
四區樓價方面，港九齊跌3周，但新界兩區齊升。港島CCL_Mass報165.05點，按周挫0.55%。九龍CCL_Mass報154.30點，按周跌0.07%，指數創29周新低，重返今年1月時水平。港九市區樓價齊跌3周，分別累瀉3.19%及3.69%。新界東CCL_Mass報176.42點，按周漲0.57%。新界西CCL_Mass報153.31點，按周升0.01%，連升3周共2.22%。
CCL年內升幅收窄至3.8%
2023年整體樓價升幅逐步收窄，CCL今年累升3.8%，CCL Mass增4.21%，CCL(中小型單位)上揚4.45%，CCL(大型單位)升1%。港島增5.87%，九龍上揚2.33%，新界東升3.77%，新界西漲5.43%。
今天(25日)公布的指數，根據今年8月14日至20日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有近九成的交易是在今年7月31日至8月6日簽臨時買賣合約，是今年7月27日美國加息0.25厘和本地主要銀行加息0.125厘後第1周的市況。