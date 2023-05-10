加息、結婚及出生率降將削弱住屋需求 仲量聯行：樓價短期欠上升動力

本港樓市氣氛向好，樓價逐步回升，惟仲量聯行最新發布的《香港住宅銷售市場綜述》指，加息、出生率和結婚個案減少，將導致香港樓價短期欠缺上升動力。

該行報告指，過去3年，香港人口減少18.7 萬人，而未來出生人口同樣呈下跌趨勢。2020年至2022年平均每年登記結婚數目為28,248 宗，較2017年至2019 年平均每年48,556宗減少41.8%；總和生育率(每千名女性的活產嬰兒平均數目)由2017年的1,128個，減少至2021年772個，較日本及新加坡低。

香港低借貸成本、高租金回報優勢 已不復當年 仲量聯行項目策略及顧問部資深董事李遠峰表示，愈少新家庭成立及生育子女，意味著愈少入市置業的住屋需求及升級居住環境的需求，而加息亦會影響本地及內地買家的置業意欲。報告又指出，2017年內地買家佔住宅成交量的15%以上，然而現時經濟變化已不利這批買家入市，香港的低借貸成本和相對較高租金回報率等過往優勢，現時已不復當年。而2022年香港的平均按揭息率上升213基點至3.58%，內地平均的按揭息率則下跌至4.26%的歷史低位。 同時，香港甲類住宅的租金回報率由2017年的2.8%，收窄至2022年的2.5%。此外，較本地買家而言，非本地用家置業面臨更大壓力。他們需要支付較高的印花稅，最高按揭成數也通常相對較低，購買同一物業時需要負擔更多首期支出。