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港人愛磚頭，九十年代香港樓市熾熱，「摸貨」成為常態，最終樓市在1997亞洲金融風暴下大跌，港府為了打擊「摸貨」行為，相繼推出辣招杜絕炒風。然而「摸貨」在澳洲、英國甚至加拿大亦屢見不鮮，當中加拿大的物業摸貨涵蓋一、二手的住宅及商業物業。業內人士稱，「摸貨」通常是暗盤掛牌，亦屬正常的投資行為，但是賺取的利潤仍需繳納利得稅。

(撰文︰Wendy全球樓行) 「摸貨」即是以確認人(Confirmor)的身份，在物業成交期或落成前轉讓。假設賣家以100萬元將物業賣給確認人A，雙方簽署臨時買賣合約，但是在3個月的成交期內，確認人A再以120萬元轉售給買家B，從中賺取了利潤20萬元。在九十年代的的港樓，5%首期可以上車，銀彈不足仍可透過「摸貨」，甚至「摸上摸」套利，即使在「十個煲九個蓋」情況下，當時炒家仍可賺取油水。

全民瘋炒樓市下，香港政府相繼推出措施，例如將按揭成數不斷下調，又在2010年推出額外印花稅(SSD)以杜絕「確認人身份」短線炒風。

暗盤掛牌 一手樓需繳轉讓行政費用 在加拿大，「摸貨」即是物業轉讓(Assignment)，業內的經紀行會提供「暗盤」，同時需要有賣家同意書，如是一手樓花，事前必須得到發展商同意，部分發展商或不接受物業轉讓，只可接受發展商原價回購該物業。假設發展商同意，確認人需繳付物業轉讓行政費用(Assignment Fee)，大約數百加元至最高樓價的3%，亦有發展商允許免費轉讓。若是專業投資者，在賺取利潤後須向政府繳交利得稅，整個「摸貨」操作屬合法行為。 一般而言，買家向發展商購入了未來具升值的獨立屋樓花，樓花期長達3至5年，假設購入地段在將來可以重新規劃(Rezone)，例如基建配套，甚至買入的獨立屋樓花，將來可申請改建為多個單位的公寓，在樓花落成或成交之前，「摸貨」出去賺取升幅。