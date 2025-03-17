加購最多減價160萬 上然1期加推 折實均呎$12411 周三開賣118伙

新盤銷情持續熾熱，萬科控股(香港)大埔「上然」第1期上周六首輪價單發售228伙，即日沽223伙，佔可售單位98%。發展商即「添食」加推5號價單共96伙，扣除最高16%折扣，折實價345.1萬元起，折實平均呎價12,411元，並推出全新「1家1」付款計劃，最高獲160萬元樓價折扣；亦同時敲定周三次輪開賣118伙。
發展商指，與4號價單相比，「上然」5號價單因應樓層坐向及景觀有所調整，仍屬原價加推。當中40伙折實價低於400萬元，可受惠100元印花稅新措施。是次推出新「1家1」付款計劃，若買家購買三房或四房單位，加購指定一房及兩房單位，其買家分別可享額外100萬及160萬元的樓價折扣。指定一房有26伙，指定兩房有21伙。
至於5號價單涵蓋41伙一房、33伙兩房、17伙三房及5伙特色戶，實用面積266至654方呎。扣除最高16%折扣，折實價345.1萬至873.1萬元，折實呎價10,886至15,695元。入場單位為2座1樓A5室一房，實用面積301方呎；次輪銷售將於周二下午2時截票。項目推1伙特色單位於周四起招標，為1樓C1室三房，實用面積524方呎，連398方呎花園。
十大屋苑交投回升 向隅客回流二手
據中原地產統計，十大屋苑過去周末兩日錄得11宗成交，按周多4宗或57%，當中黃埔花園錄4宗最活躍，其次為3宗的美孚新邨，零成交屋苑有4個。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，近期一手新盤熱賣，樓市小陽春已確定，帶動整體睇樓及交投氣氛，發展商見市旺接連加推，亦有輕微提價，部分一手向隅客開始回流二手尋寶，料本月整體二手交投向好。
中原區域營業經理林家傑指，美孚新邨3期百老匯街51號高層B室兩房，實用面積511方呎，周末期間以548萬元易手，呎價10,724元。據悉，原業主於2017年以637萬元入市，持貨約8年，是次轉手帳面蝕89萬元或約14%離場。