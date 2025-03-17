加購最多減價160萬 上然1期加推 折實均呎$12411 周三開賣118伙

新盤銷情持續熾熱，萬科控股(香港)大埔「上然」第1期上周六首輪價單發售228伙，即日沽223伙，佔可售單位98%。發展商即「添食」加推5號價單共96伙，扣除最高16%折扣，折實價345.1萬元起，折實平均呎價12,411元，並推出全新「1家1」付款計劃，最高獲160萬元樓價折扣；亦同時敲定周三次輪開賣118伙。

發展商指，與4號價單相比，「上然」5號價單因應樓層坐向及景觀有所調整，仍屬原價加推。當中40伙折實價低於400萬元，可受惠100元印花稅新措施。是次推出新「1家1」付款計劃，若買家購買三房或四房單位，加購指定一房及兩房單位，其買家分別可享額外100萬及160萬元的樓價折扣。指定一房有26伙，指定兩房有21伙。