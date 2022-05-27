加辣在即 加國樓價乾升

加拿大樓市政策近年「動作多多」，在今年3月正式步入加息周期，加上安省(Ontario)下月省選，率先在3月底將海外買家印花稅由15%提高至20%，與卑詩省(British Columbia)看齊。4月公布的財政預算案中，當局更拋下震撼彈，宣布限制海外買家禁止買樓兩年。

海│外│樓│市│專│題 全球步入加息周期，上月加拿大財政報告重拳出擊，宣布海外買家禁止買樓兩年，政策雖然還未正式實施，惟溫哥華及多倫多兩地成交量已率先急跌逾四成！不過，目前當地業主叫價硬淨，市場出現「價升量跌」現象，有業內人士預計，樓市或會持續牛皮一段時間。

成交挫四成 樓價飆15%

雖然政策出台暫時未有實際時間表，但是4月份的樓市數據報告卻是「價升量跌」，根據多倫多地產局(TRREB)公布，上月樓宇成交量僅得8,008伙，遠低於去年同期的13,613伙，及今年3月的10,939間，按年下降41.2%，按月亦跌27%。至於平均樓價反而按年升逾15%，達125.4萬加元(約768萬港元)，但較今年2月政策出台前的樓市高位133.4萬加元(約816萬港元)，回調約6%。

至於另一熱門地區溫哥華，根據大溫地產局(Real Estate Board of Greater Vancouver)數據，上月住宅銷售總量3,232套，按年降34.1%，按月跌逾25%。另外，新掛牌出售的獨立屋、聯排別墅和公寓住宅等共有6,107伙，按年亦跌23.1%，按月挫8.5%。然而樓價卻相當「硬淨」，其樓價指數綜合基準價格為137.5萬加元(約842萬港元)，按年增18.9%，按月漲1%。

業主拒劈價 寧封盤不賣

Fanny Lee & The Team多倫多持牌經紀李惠芬表示，加拿大樓市的循環周期已經走了兩次，對上一次為2016年及2017年，當年樓市不斷攀升，當局推出海外買家印花稅，令樓市進入「冰封期」，其後同時進入加息周期。她表示，成交量急跌主因是樓市在2月已升至「離譜癲價」，踏入3月加息，市場已逐漸調節，但是業主不願劈價而封盤不賣。

上月通脹31年高 至6.8%

加拿大統計局數據指，上月份消費物價指數(CPI)按年飆升6.8%，創1991年以來31年新高，也高於市場預期的6.7%。反觀2020年4月，加拿大CPI僅1.3%，而及至去年4月已飆升至3.4%，今年4月更再度翻倍。因此，加拿大央行在今年4月中大幅加息50個基點，將基準利率從0.5厘，大增至1厘，加拿大央行行長Tiff Macklem更表示，不排除未來一次加息75個基點的可能性。

李惠芬表示，加拿大步入加息周期下，部分投資者會向銀行申請鎖定按揭利率，最多鎖定利率120日，在期間內盡快賣出物業，亦有部分投資者在鎖定利率後，也未必減價求售。至於願意劈價的業主多為換樓客，尤其是在今年1至2月高峰期換樓，高追買入將來自住的物業，短期內急需要沽出現有物業套現，並借了過橋貸款(Bridge Loan)，因而在成交期前或需劈價放售。但她指相關個案為數不多，絕大部分的業主是持貨能力高。

未來數月料牛皮 難冧市

她指，加拿大樓市買家的財務普遍穩健，且沒有太多槓桿，由於樓市之前一直處於高峰期，假設2月份時同一類型大屋賣250萬加元(約1,530萬港元)，及至3至4月，俄烏戰爭爆發及加息，買家持觀望態度，樓市已逆轉，但業主仍然心雄，若需要劈價寧願不買，直接令成交急跌。她指，目前屬於消化期，整體樓市將會持續數月牛皮或「無成交」，但未必會冧市。