勁飆兩倍｜超越去年全年總數 新盤撻訂潮未完 半年308宗

洪水橋#Lyos第二季錄得15宗撻訂個案，據報有買家被長實追收差價。(資料圖片)

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，由於有發展商追撻訂單位差價，業主決定取消交易可能變得審慎。於第二季取消交易的149宗一手私人住宅中，截至今年6月有83宗已成功重售，重售比例為56%，較第一季截止於3月的重售比例59%，略低3百分點。由於第二季一手銷售有所放緩，令重售撻訂單位速度亦減慢。

樓價前景未明，加上高息環境持續，一手市場撻訂個案持續增加。據中原地產研究部數據顯示，第二季新盤撻訂錄得149宗，雖較首季159宗減少6%，惟連續兩季超過百宗水平。總結上半年共錄得308宗撻訂，按年大增逾2倍，並超越去年全年總數261宗。

第二季撻訂宗數最多的首三位分別是啟德維港1號29宗、屯門飛揚第1期26宗，以及洪水橋#Lyos15宗。上述3個項目中，維港1號及飛揚第1期的重售比例均超過七成，錄79%及73%，#Lyos則錄33%略低。買家即使「跳船」撻訂亦非完全「甩難」，有機會要承擔單位以低價重售後，發展商追收差價的風險。長實營業部首席經理郭子威在今年5月「#LYOS」記者會上表明，買家未有完成買賣合約，若單位重售後以較低價錢賣出，集團或向撻訂買家追討差價。據網媒《胡．說樓市》獨家報道指，長實於6月中向「#LYOS」撻訂買家發信要求在14日內清還差價，同時追收管理費、經紀佣金、利息支出等費用，否則會展開法律程序追討。

會德豐梁志堅：過往較少執行追差價

會德豐地產主席梁志堅向傳媒指，雖然發展商有權追差價，但集團過往較少執行，「就算過去最困難果段時間，我哋都放過去，我哋都唔想將個市道搞到太恐慌」。

至於新鴻基地產(016)回應指，旗下樓盤撻訂個案不多，本著以客為先宗旨，會合情合理的原則衡量每個個案。

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