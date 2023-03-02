北上置業｜中原舉辦「深圳購房節」本月啟動 大灣區買家每6個有1個港人

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指出，之前3年內地封關及嚴格封控下，疫情下港人北上置業意欲未減，中原地產期內仍促成不少港人內地置業的成交。北上買家以退休人士為多，買房目的主要用作退休養老，亦有部份用作渡假、工作落腳等，樓價範圍以120萬至300萬元人民幣最熱選。隨著今年全面通關復常，港人北上置業的熱情快速回升，中原接獲大量港人北上置業的查詢，蘊釀通關之時，中原接獲的查詢量每周約20個，通關後急增至每周約100個，相比封關時「零查詢」的情況明顯反彈。

4 個大灣區展銷廳已經重開

為應付通關後急增的北上買房需求，中原地產於香港的4個大灣區展銷廳已經重開，透過香港及內地龐大的網絡，展開線上、線下全方位推廣，包括組辦睇樓團北上了解內地城市實況、參觀樓盤、附近一帶的基建和配套等。日前已率先舉辦了兩團「大灣區睇樓團」，每團客戶人數約20人，分別前往珠海及中山實地考察及參觀樓盤，亦成功促成2宗成交。通關後，大灣區城市再度成為港人置業熱點，當中珠海、中山及深圳，因擁「1小時生活圈」，最得港人歡心。

據本公司觀察及成交所見，近期大灣區買家當中，比例約為3個內地人、2個澳門人、1個香港人，港人佔比為約六分之一，暫時只是疫情前三成。深圳與香港僅一河之隔，地利佔優，加上口岸出入選擇多，包括剛啟用的蓮塘口岸，往來方便，一向受到港人歡迎，預計港人成交將會明顯反彈。