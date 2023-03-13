北上置業｜中原「深圳購房節」接逾500個查詢 下月將辦「大灣區購房節」

香港與內地恢復全面通關復常，經貿活動、資金流轉快速恢復，港人北上置業的熱情快速回升。為迎接市場新機遇，香港中原與深圳中原火速重啟聯動，3月初啟動「深圳購房節」，精選優質樓盤予香港客戶。
購房節反應踴躍，中原接獲逾500個查詢，剛過去的周日(12日)，首個考察團接載近100名港人北上，部分客人迅速再報名參加下周考察團，準備帶同家人或朋友前往。由於市場反應熱烈，預計兩地置業需求有增無減，中原計劃將「購房節」覆蓋面擴闊至大灣區，4月將舉辦「大灣區購房節」，亦籌備參加5月的「春交會」，務求將香港及大灣區優質樓盤推介予兩地市場。
首團近100名港人北上考察
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，通關復常，市場信心增強，令到被壓抑3年的北上南下置業需求得到釋放。中原捉緊通關機遇，利用中原大平台優勢，助港人北上及內地買家南下置業。本月啟動的「深圳購房節」，由中原精選優質深圳樓盤推介予港人，並安排豪華大巴接送實地視察。中原接逾500個查詢，剛過去周日首團共有近100名香港客戶，分3車北上，預計4周北上人數將超過360人。
他指，首團客戶反應十分正面，不少客人積極考慮入市，亦有部分團友即時報名下周考察團，聯同與家人或朋友再次北上，而查詢大灣區其他城市的客人亦不少。
中原大灣區團隊短期內或再增聘500人
中原計劃將「購房節」覆蓋面擴闊至大灣區，4月舉辦「大灣區購房節」，亦籌備參與5月大灣區項目房展會，務求將香港及大灣區優惠樓盤推介予兩地市場。內部方面，中原亦積極加強深港同事聯動，安排同事前往深圳及南下香港考察，了解樓市最新情況，預計本月香港及深圳考察同事達400人。
中原地產於香港及內地擁有龐大網絡，為中港兩地客戶提供全方位支援。除了中原地產全線分行推廣銷售外，特設深圳中原薈、香港亦設有4個大灣區展銷廳。中原大灣區團隊現時約有1,000人，將按市況擴大規模，短期內或再增聘500人。