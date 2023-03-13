北上置業｜中原「深圳購房節」接逾500個查詢 下月將辦「大灣區購房節」

3月初啟動「深圳購房節」，剛過去周日首團共有近100名香港客戶，分3車北上，預計4周北上人數將超過360人。(中原提供)

購房節反應踴躍，中原接獲逾500個查詢，剛過去的周日(12日)，首個考察團接載近100名港人北上，部分客人迅速再報名參加下周考察團，準備帶同家人或朋友前往。由於市場反應熱烈，預計兩地置業需求有增無減，中原計劃將「購房節」覆蓋面擴闊至大灣區，4月將舉辦「大灣區購房節」，亦籌備參加5月的「春交會」，務求將香港及大灣區優質樓盤推介予兩地市場。

陳永傑表示，首團客戶反應十分正面，不少客人積極考慮入市，亦有部分團友即時報名下周考察團。(中原提供)

首團近 100 名港人北上考察

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，通關復常，市場信心增強，令到被壓抑3年的北上南下置業需求得到釋放。中原捉緊通關機遇，利用中原大平台優勢，助港人北上及內地買家南下置業。本月啟動的「深圳購房節」，由中原精選優質深圳樓盤推介予港人，並安排豪華大巴接送實地視察。中原接逾500個查詢，剛過去周日首團共有近100名香港客戶，分3車北上，預計4周北上人數將超過360人。

他指，首團客戶反應十分正面，不少客人積極考慮入市，亦有部分團友即時報名下周考察團，聯同與家人或朋友再次北上，而查詢大灣區其他城市的客人亦不少。