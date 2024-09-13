北京•御翠園即將準現樓開售 多個大型公園環繞｜內房動態

由長江實業集團(1113)旗下和記地產集團精心打造的高端住宅項目「北京．御翠園」即將以準現樓開售。項目多個大型公園環繞在旁，強調自然與建築的交匯相融，仿如「Living in the Park」。

和記地產集團董事(市場)兼董事(企業業務發展)譚健旭表示，北京•御翠園位處繁華地段，周邊生活配套完善醇熟，交通便利，更難得的是，項目被周邊多個公園環抱，剛好在繁華與寧靜中間取得了一個平衡。北京•御翠園項目即將以準現樓開售，憑藉其多重優勢集於一身，勢將成為京城房地產市場眾所期待的搶手新盤之一。