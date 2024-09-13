北京•御翠園即將準現樓開售 多個大型公園環繞｜內房動態

由長江實業集團(1113)旗下和記地產集團精心打造的高端住宅項目「北京．御翠園」即將以準現樓開售。項目多個大型公園環繞在旁，強調自然與建築的交匯相融，仿如「Living in the Park」。
和記地產集團董事(市場)兼董事(企業業務發展)譚健旭表示，北京•御翠園位處繁華地段，周邊生活配套完善醇熟，交通便利，更難得的是，項目被周邊多個公園環抱，剛好在繁華與寧靜中間取得了一個平衡。北京•御翠園項目即將以準現樓開售，憑藉其多重優勢集於一身，勢將成為京城房地產市場眾所期待的搶手新盤之一。
項目周邊約4公里範圍內環繞着大大小小9個公園。項目西側約3公里處便是北京四環內最大的城市公園——朝陽公園，堪稱天然綠肺；南側緊鄰7萬方米的姚家園公園，東側與44萬方米的朝陽體育中心為鄰；更有將府公園、東風公園、京城森林公園、星河灣生態公園、平房公園、紅領巾公園等生態公園環伺周圍，共同築成了城市天然氧吧。
「建在公園之中」的北京•御翠園，精心雕琢每一寸園林景觀，以五重禮序的軸線景觀設計、簡約的新古典的風格元素，將大自然與建築完美融合，從步入社區開始，為住戶打造移步易景、綠意盎然的歸家體驗。從優雅的門樓到開闊的入口廣場，從中央會客花園到宅間綠地，再到精緻的入戶空間，五重景觀層層遞進。
「北京•御翠園」由和記地產集團轄下和記黃埔地產打造，涵蓋8座樓高16至18層的高層住宅以及18座聯排住宅，高層住宅建築面積介乎1,500至1,990方呎，而聯排住宅主要戶型的建築面積約3,710方呎，另有少量建築面積約4,300方呎的單邊單位。