北京•御翠園生活配套完善 開放示範單位預約參觀｜內房動態

由長江實業集團(1113)旗下和記地產集團精心打造的高端住宅項目「北京．御翠園」將於北京、香港及內地其他主要城市，以及多個國際都會啟動「獻禮全球」宣傳活動，向全球各地買家介紹此市場翹首以待的項目，為即將開售做準備。 購物與娛樂方面，項目鄰近朝陽大悅城、萬象匯、達美中心等多個高級大型購物中心，為住戶提供多元化的選擇。此外，匯聚國際品牌與時尚潮流商品的旗艦式購物商場萬象城亦在興建之中，讓居民享受更方便及更具品味的生活體驗。

北京•御翠園附近名校林立，包括星河實驗小學、國美家園小學、北京二中朝陽分校等，為下一代的成長提供優秀資源及培育。項目亦鄰近多間國際學校，滿足國際化教育需求，助孩子快樂成長。醫療方面，項目鄰近多家知名醫療機構如民航總醫院、和睦家康復醫院等，為居民提供全方位的醫療設施。 項目多個公園環抱 和記地產集團董事(市場)兼董事(企業業務發展)譚健旭表示，北京・御翠園周邊生活配套完善成熟，交通便利，更難得的是，項目被多個公園環抱，剛好在繁華與寧靜中取得平衡。北京•御翠園四周生態環境優越，南側緊鄰姚家園公園、東側一路之隔是朝陽體育中心，北側及西側分別為東風公園與朝陽公園，為居民提供充裕的休閒空間和清新的大自然氧吧。