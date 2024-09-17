北京．御翠園由聯排府邸及高層大宅組成 面積1500呎起｜內房動態

由長江實業集團(1113)旗下和記地產集團精心打造的高端住宅項目「北京．御翠園」即將以準現樓形式亮相，項目整體佔地面積近108萬方呎，由18棟城市聯排府邸及8棟16至18層觀景高層大宅組成。
城市聯排府邸主力戶型建築面積約3,710方呎，另有少量建築面積約4,300方呎的單邊單位，每戶之間以綠籬巧妙分隔，人性化的布局，確保住戶擁有高度私隱。兩款戶型均採用地上三層地下一層、五房兩廳四衛的設計，盡顯尊貴氣派。值得一提的是，首批聯排府邸地庫擁有高達22呎的罕見挑高設計，可容納住戶多元興趣喜好，如桌球、健身、紅酒或藝術珍品收藏等。
觀景高層大宅主推兩款三房戶型，建築面積分別約1,500方呎及約1,990方呎，兩梯兩戶的設計兼顧生活便捷與住戶私隱。單位規劃別出心裁，南北通透明亮，在提升生活品質的同時，亦注重空間實用性。其中，約1,990方呎戶型的實用率高達82%，業主可用盡每寸空間，盡情規劃家居布局；同時，該戶型擁有近700方呎的巨型客飯廳，闊度高達17呎。偌大的客飯廳别具宴會廳氣派，不僅可輕鬆容納家庭或私宴聚會，更可按喜好打造私人藏書區、音樂天地、健身區，甚至親子遊玩區。
高層樓座南北逾260呎樓距
除了寬敞舒適的室內空間外，項目在建築用料和公共區域裝潢上亦展現了對品位的匠心追求。高層大宅建築設計別具風格，大堂選用高級石材搭配豪華水晶燈；聯排府邸外立面採用大面積石材，公共空間裝潢精緻考究，處處彰顯尊貴氣派。北京•御翠園的另一大亮點是高層樓座南北逾260呎的超闊樓距，每戶房間都能擁有優越視野及充足的自然採光，而樓宇之間更精心規劃大片綠化園林，讓住戶在家便可欣賞到四季變換的自然美景，感受城市中的難得靜謐。
長江實業集團屬下和記地產集團董事(市場)兼董事(企業業務發展)譚健旭表示，「北京•御翠園」的獨特價值在於地段結合資源的聯乘優勢。項目坐落於被譽為「CBD後花園」的北京朝陽區，周邊商區林立、交通便利，教育及醫療等生活配套亦非常完善，更有多座城市公園環繞，剛好在繁華與寧靜中間取得一個平衡。放眼整個朝陽東四環區域，均難以尋找到這樣地段優越、兼備城市聯排的全新項目，相信北京•御翠園能滿足買家對現代理想生活的追求。