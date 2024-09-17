北京．御翠園由聯排府邸及高層大宅組成 面積1500呎起｜內房動態

由長江實業集團(1113)旗下和記地產集團精心打造的高端住宅項目「北京．御翠園」即將以準現樓形式亮相，項目整體佔地面積近108萬方呎，由18棟城市聯排府邸及8棟16至18層觀景高層大宅組成。

城市聯排府邸主力戶型建築面積約3,710方呎，另有少量建築面積約4,300方呎的單邊單位，每戶之間以綠籬巧妙分隔，人性化的布局，確保住戶擁有高度私隱。兩款戶型均採用地上三層地下一層、五房兩廳四衛的設計，盡顯尊貴氣派。值得一提的是，首批聯排府邸地庫擁有高達22呎的罕見挑高設計，可容納住戶多元興趣喜好，如桌球、健身、紅酒或藝術珍品收藏等。