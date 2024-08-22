北京•御翠園舉行名車巡遊 體驗項目準現樓實景｜內房動態

長江實業集團(1113)旗下和記地產集團發展的「北京•御翠園」近日在北京舉行名車巡遊活動，分別由法拉利LaFerrari、F12、Portofino及林寶堅尼等跑車組成的車隊，從御翠園聯排府邸區出發，穿梭於北京CBD，途經朝陽公園、國貿等城市地標。此次宣傳活動，參與者親身體驗項目的現場實景，借名車車隊實地閱覽將要完工的北京•御翠園，更呈現了未來景觀的實際面貌。

和記地產集團董事(市場)兼董事(企業業務發展)譚健旭表示，在後疫情時代，買家普遍更趨審慎理性，傾向購買準現樓，北京•御翠園的推出正切合當下的市場需求。所有單位均已達到準現樓標準，大大提升買家信心，消除交樓風險的疑慮。通過這次宣傳活動，我們希望向市場清晰地傳達這個項目已經接近全面竣工，並準備就緒，為即將開售準備。