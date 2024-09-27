北京.御翠園準現樓開售 主打兩款戶型｜內房動態

由長江實業集團(1113)旗下和記地產集團精心打造的高端住宅項目「北京．御翠園」以準現樓形式開售，主打兩款戶型，包括城市聯排府邸及觀景高層大宅。 和記地產集團董事(市場)兼董事(企業業務發展)譚健旭表示，目前很多買家都更趨於理性，希望買的物業都是在準現樓、甚至現樓的階段，這次北京．御翠園推出的時間正好在這個優勢之下，加上地段優越，相信必將成為京城泛CBD豪宅市場的新盤佳選，對項目充滿信心。

聯排府邸採用大面積高級石材外牆，搭配精緻的公共區域裝潢，營造出高尚奢華的居住格調；兩款戶型建築面積約3,710方呎及約4,300方呎，巧妙融合地上三層與地下一層的寬敞佈局，每棟均為北入門南向連接綠地的空間設計，以及五房兩廳四浴室的奢華配置；此外，以總面積約3,710方呎的戶型為例，地上樓層面積約2,700方呎，地下室面積約1,010方呎，樓高約22呎，通過地下室預留的電動採光窗，可以享受到採光和通風。