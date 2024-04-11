整體樓市交投顯著回升，個別屋苑呎價亦明顯較撤辣前回穩，新近北角丹拿花園錄撤辣後中層戶成交，呎價重上近1.4萬元水平。世紀21日昇地產聯席董事蔡嘉駿表示，最新錄丹拿花園3座中層F室成交，單位實用面積734方呎，屬三房連主人套房間隔，向南望開揚山景。業主原叫價1,138萬元，最終減價123萬元至1,015萬元成交，減幅為10.8%，實用平均呎價13,828元。據悉，原業主於2011年2月購入上址，當時購入價為740萬元，持貨13年轉手，帳面升值275萬元，期間升值37%。
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北角丹拿花園三房1015萬易手 呎價重上近1.4萬水平｜二手樓成交
整體樓市交投顯著回升，個別屋苑呎價亦明顯較撤辣前回穩，新近北角丹拿花園錄撤辣後中層戶成交，呎價重上近1.4萬元水平。世紀21日昇地產聯席董事蔡嘉駿表示，最新錄丹拿花園3座中層F室成交，單位實用面積734方呎，屬三房連主人套房間隔，向南望開揚山景。業主原叫價1,138萬元，最終減價123萬元至1,015萬元成交，減幅為10.8%，實用平均呎價13,828元。據悉，原業主於2011年2月購入上址，當時購入價為740萬元，持貨13年轉手，帳面升值275萬元，期間升值37%。