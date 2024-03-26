撤辣效應下，樓市出現量升價平穩的局面，北角指標屋苑健威花園呎價，再度徘徊於1.2萬元水平。世紀21日昇地產聯席董事蔡嘉駿表示，新近促成健威花園A座高層04室成交，單位實用面積446平方呎，屬兩房設計，座向北面，可眺望部分海景。單位新近獲買家以550萬元承接，平均實用呎價12,332元，而原業主原本叫價為600萬元，最終減價45萬元成交，減幅達7.5%。他補充，上述單位於2008年7月買入價為253.8萬元，原業主持貨16年轉手，帳面獲利296.2萬元，期間升值1.17倍。
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北角健威花園撤辣後 量升價平穩 呎價維持1.2萬水平｜二手樓成交
撤辣效應下，樓市出現量升價平穩的局面，北角指標屋苑健威花園呎價，再度徘徊於1.2萬元水平。世紀21日昇地產聯席董事蔡嘉駿表示，新近促成健威花園A座高層04室成交，單位實用面積446平方呎，屬兩房設計，座向北面，可眺望部分海景。單位新近獲買家以550萬元承接，平均實用呎價12,332元，而原業主原本叫價為600萬元，最終減價45萬元成交，減幅達7.5%。他補充，上述單位於2008年7月買入價為253.8萬元，原業主持貨16年轉手，帳面獲利296.2萬元，期間升值1.17倍。