北角半山豪宅交投旺 長情業主沽三房套連車位帳賺1600萬｜二手市況

息口封頂，買家入市信心增，豪宅市場成交亦有所增加，北角半山屋苑連錄買賣個案。有持貨約33年的長情業主沽三房套連車位，帳面獲利1,600萬元或近6.5倍離場。

中原地產北角城市分行資深區域營業董事林龍南表示，金龍大廈C座高層1室，實用面積約1,143方呎，三房一套間隔，享開揚樓景及山景。原以1,950萬元放售，最終累減102萬元或約5.2%，至1,848萬元連車位沽出，呎價約16,168元。

據了解，新買家為用家，心儀上址環境清幽舒適，加上附車位，遂決定買入自用。原業主早於1991年以248萬元連車位購入單位，持貨約33年，是次沽出帳面大幅獲利1,600萬元，物業期內升值近6.5倍。