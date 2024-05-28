北角半新盤成蝕讓重災區，當中維港頌連錄2宗業主損失沽貨個案，有四房單位新近以3,028萬元易手，原業主7年前一手買入，現轉手帳面慘輸427萬元或約12%離場。

市場消息指，維港頌3座高層B室，實用面積約1,038方呎，四房間隔，以3,028萬元沽出，呎價約29,171元。據悉，原業主於2017年以3,455萬元一手購入單位，持貨約7年，現轉售帳面虧損427萬元，物業期內貶值約12.4%。

一房 7 年蒸發 112 萬

中原地產北角城市分行資深區域營業董事林龍南表示，維港頌6座低層B室，實用面積約438方呎，一房連梗廚間隔，向東北，望樓景，以938萬元成交，呎價約21,415元。據了解，新買家為用家，見上址雖屬細單位，但設有梗廚，屬罕有間隔，睇樓後感合適即決定買入單位。