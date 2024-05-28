北角半新盤成蝕讓重災區，當中維港頌連錄2宗業主損失沽貨個案，有四房單位新近以3,028萬元易手，原業主7年前一手買入，現轉手帳面慘輸427萬元或約12%離場。
市場消息指，維港頌3座高層B室，實用面積約1,038方呎，四房間隔，以3,028萬元沽出，呎價約29,171元。據悉，原業主於2017年以3,455萬元一手購入單位，持貨約7年，現轉售帳面虧損427萬元，物業期內貶值約12.4%。
一房7年蒸發112萬
中原地產北角城市分行資深區域營業董事林龍南表示，維港頌6座低層B室，實用面積約438方呎，一房連梗廚間隔，向東北，望樓景，以938萬元成交，呎價約21,415元。據了解，新買家為用家，見上址雖屬細單位，但設有梗廚，屬罕有間隔，睇樓後感合適即決定買入單位。
原業主於2017年以1,050萬元一手購入單位，持貨約7年，現沽出帳面損失112萬元，物業期內跌價約10.7%。林龍南稱，同類型單位於去年4月時曾以1,080萬元成交，現相隔一年造價回落142萬元或約13.1%。
君譽峰一房6年蝕兩成
林龍南稱，市場新近錄得一宗北角君譽峰買賣，單位為中層N室，實用面積約258方呎，一房間隔，向南，望樓景，最新連租約以572萬元沽出，呎價約22,171元。
據了解，單位現時租金為每月1.8萬元，料新買家可享近3.8厘租金回報。原業主於2018年以717萬元購入單位，持貨約6年，是次沽出帳面虧損145萬元，物業期內貶值約20.2%。