北角和富中心維港景三房狠劈近3球成交 10年貶值15%｜二手蝕讓

近月二手樓市氣氛稍稍好轉，大額交投明顯增加，惟成交價出現「時光倒流」，北角和富中心近日連錄蝕讓成交，最新一個維港海景三房單位10年跌價15%沽出。

世紀21日昇地產聯席董事蔡嘉駿表示，和富中心12座高層B室，實用面積約1,308方呎，屬三房連主人套房加工人房間隔。單位坐向北面，望開揚啟德維港全海景。原叫價2,300萬元，最終減價292萬元或約12.7%，以2,008萬元沽出，呎價約15,352元。

蔡嘉駿指，原業主於2015年以約2,360萬元價購入單位，持貨約10年，現轉售帳面虧蝕352萬元，單位期內貶值約14.9%。