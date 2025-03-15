北角和富中心維港景三房狠劈近3球成交 10年貶值15%｜二手蝕讓

近月二手樓市氣氛稍稍好轉，大額交投明顯增加，惟成交價出現「時光倒流」，北角和富中心近日連錄蝕讓成交，最新一個維港海景三房單位10年跌價15%沽出。
世紀21日昇地產聯席董事蔡嘉駿表示，和富中心12座高層B室，實用面積約1,308方呎，屬三房連主人套房加工人房間隔。單位坐向北面，望開揚啟德維港全海景。原叫價2,300萬元，最終減價292萬元或約12.7%，以2,008萬元沽出，呎價約15,352元。
蔡嘉駿指，原業主於2015年以約2,360萬元價購入單位，持貨約10年，現轉售帳面虧蝕352萬元，單位期內貶值約14.9%。
高層三房不足千萬易主 12年間「明賺實蝕」
蔡嘉駿稱，和富中心5座高層B室，實用面積約834方呎，三房間隔。單位坐向東面，外望樓景。原叫價1,100萬元，最後減價110萬元或約10%，以990萬元易手，呎價約11,871元。
蔡嘉駿續稱，原業主於2013年以約949萬元買入單位，持貨約12年，現轉售帳面賺41萬元，單位期內升值約4.3%，扣除釐印費等支出，料倒蝕逾10萬元離場。
資料顯示，和富中心位於北角和富道21-53號，1982年入伙，共有17座，提供1,450個單位。