北角嘉華國際中心全海景大戶放售 意向價4314萬｜商廈市況

隨著港島東陸續有不少全新甲級商廈落成，令不少內地及本地企業留意港島東商廈發展，而港島東商廈大多由大業主持有作出租為主，可作出售的商廈物業大都在北角區，因而吸引不少投資者及用家到北角尋寶，加上北角區為港島焦點民生區及商貿活動集中地，近年發展更見成熟，區內更有多幢中高價酒店落成及營運，吸引力大增。中原(工商舖)獲業主委託作獨家代理，負責北角甲級商廈嘉華國際中心逾3,000方呎樓面中層全海景單位放售事宜，意向價約4,314萬元。

中原(工商舖)寫字樓部高級資深分區營業董事陳權威表示，今次獨家代理放售的物業位於北角渣華道191號嘉華國際中心11樓01至02及12室，其建築面積分別為約2,649及946方呎，合共約3,595方呎。業主意向價約4,314萬元，折合平均呎價約1.2萬元。其中01至02室即將交吉，而12室則會連租約形式出售，物業可以分開或合併一組形式洽購，為買家提供靈活入市選擇。該廈目前只有3個低層單位放盤，而11樓以上多由用家或大業主嘉華集團持有，罕有放售，且多屬全層單位形式。同時，是次放售單位景觀特佳，享全海景，買家及用家可將極致的碼頭景觀盡收眼底。

陳權威補充，該物業屬區內罕有指標商廈低層放盤物業，實用率高，適合各行業，可作商業及寫字樓等用途，且物業以交吉及連租約形式出售，提供彈性選擇及即時經濟回報。資料顯示，嘉華國際中心樓高30層，擁6部載客升降機及1部載貨升降機，設有中央冷氣及停車場，現有用戶包括法定機構、跨國企業辦事處、地產商、非牟利機構及會計師樓等眾多行業。大廈地理位置鄰近北角渡輪碼頭及鰂魚涌公園，附近商場、住宅群及酒店咫尺可達，且交通便捷，鄰近巴士站、電車站和地鐵鰂魚涌站。